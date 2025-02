Portuguesa saiu na frente, mas levou a virada do Corinthians, porém conseguiu reagir e chegar a igualdade

Lusa comemora empate com o Corinthians: 2 a 2 no Pacaembu - Crédito: Mauro Horita/Ag. Paulistão

O Mercado Livre Arena Pacaembu foi palco de um animado jogo pela 10ª rodada do Paulistão, quando Portuguesa e Corinthians empataram em 2 a 2 na noite deste sábado, 15.

O Corinthians garantiu a liderança do Grupo A, com 26 pontos e jogará em casa nas quartas de final. A Portuguesa ficou em segundo lugar do Grupo B, com nove pontos, e pode ser ultrapassada pelo Santos neste domingo, 16. O time praiano enfrenta na Vila, o lanterna Água Santa.

Lusa e Timão fizeram um jogo bem movimentado. A Portuguesa saiu em vantagem com Jajá, mas no segundo tempo o Timão virou com Matheus Bidu e Talles Magno. O time do Canindé foi melhor na partida, com mais chances criadas, e conseguiu buscar o empate com Maceió.

