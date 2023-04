Pequenas Águias buscam reabilitação no Paulista sub15 e sub17

SIGA O SCA NO

Pequena Águia vai em busca da reabilitação no Paulista - Crédito: Divulgação

A estreia não foi a dos sonhos, afinal dupla derrota para o rival são-carlense, o Grêmio (rodada de abertura). Mas as equipes sub15 e sub17 do São Carlos estarão em ação a partir das 13h de domingo, 16, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O adversário da vez será o Sertãozinho e a equipe sub15, orientada pelo técnico Régis Barbosa, quanto o sub17, comandado por Alex Souza irão em busca de vitórias para manter boas as chances de classificação para a segunda fase.

De acordo com a assessoria do clube, os dois times foram formados com atletas da cidade e de reforços vindos de outra localidade.

Ainda segundo a assessoria, o objetivo do São Carlos no Paulista “é dar oportunidade e formar atletas. Apesar do revés na estreia os meninos das duas categorias estão trabalhando bastante e vamos passo a passo buscar evoluir e conquistar uma das vagas para a sequência da competição”, afirmou.

Na primeira fase, de grupos, são 79 equipes no Paulista divididas em 14 grupos e classificam-se os dois melhores de cada grupo e apenas os quatro melhores terceiros colocados.

OS JOGOS DA PEQUENA ÁGUIA

22/4 - Taquaritinga x São Carlos - 09h/11h

29/4 - Novorizontino x São Carlos - 09h/11h

6/5 - São Carlos x Ferroviária - 9h/11h

13/5 - São Carlos x Grêmio São Carlense - 9h/11h

20/5 - Sertãozinho x São Carlos - 9h/11h

27/5 - São Carlos x Taquaritinga - 9h/11h

3/6 - São Carlos x Novorizontino - 9h/11h

10/6 - Ferroviária x São Carlos - 9h/11h

Leia Também