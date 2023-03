Para manter a hegemonia, AVS/Smec estreia com expressiva vitória na AABB

Time são-carlense começou a temporada com uma expressiva vitória na Super Copa AABB - Crédito: Zé_Photografic

Uma vitória para dar moral e injeção de ânimo neste início de temporada. Assim foi a conquista da equipe de vôlei feminino AVS/Smec que venceu com tranquilidade na estreia da Super Copa AABB 2023, ocorrida na manhã de domingo, 12, no ginásio de esportes da AABB, em Ribeirão Preto.

Com um jogo eficiente, as comandadas da técnica Sandra Mara Leão aplicou 3 sets a 0 em Altinópolis, parciais de 25/18, 25/18 e 25/17, em 59 minutos de jogo. A meta do time são-carlense é manter a hegemonia, já que são os atuais campeões do torneio regional.

Ao final da partida, Sandra Mara mostrava sua satisfação, já que o resultado obtido foi até certo ponto surpreendente, já que os trabalhos estão ainda no início.

“Por ser as atuais campeãs, carregamos mais responsabilidades. Sem contar que as adversárias já estão preparadas. Além disso, estamos no início das atividades, com poucos treinos e um condicionamento físico, tático e técnico muito aquém do ideal. Mas gostei da equipe. O rendimento foi aceitável”, ponderou Sandra. “Nosso ataque oscilou, pois falta sincronia entre as atletas durante os ataques. Mas nosso saque foi muito eficiente. As atletas foram obedientes neste fundamento”, emendou, salientando que utilizou todas as jogadoras durante as três parciais.

AVS/Smec: Thassi, Vânia, Paloma, Débora, Cláudia, Eluana, Mônica, Cláudia C., Luana, Luciana, Cris e Dani. Técnica: Sandra Mara Leão.

Altinópolis: Cláudia, Evalnete, Dani, Adriana, Arlete, Maísa, Amanda, Giovana e Carol. Técnica: Adriane.

Árbitros: Marco Coelho e Ana Carolina Dias. Apontadora: Vivian Carluccio.

