Os Prédios e Primos empatam em jogo festivo com arquibancadas lotadas no Zuzão

Torcidas lotaram as arquibancadas no Zuzão: festa, confraternização, rivalidade esportiva e em memória a Boladão - Crédito: Lourival Izaque

A manhã de domingo, 23, foi especial para a família de Caique Finotti de Souza, o Boladão, torcedor símbolo de duas tradicionais equipes amadoras de São Carlos.

A sua memória foi relembrada com a realização de uma partida amistosa entre Os Prédios e Primos, que terminou empatada em 1 a 1 e realizada no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira.

O espetáculo aconteceu diante de um grande público, que lotou as dependências da praça esportiva. Os times protagonizaram um jogo festivo equilibrado. Com um clima de festa nas arquibancadas, as equipes mostraram intensidade e rivalidade dentro de campo, mantendo viva a tradição do confronto.

O resultado marca o primeiro empate dos Prédios na temporada 2025 e o segundo na história dos duelos contra os Primos. Segundo as estatísticas do confronto, em três partidas disputadas entre os times, Os Prédios somam uma vitória e dois empates, mantendo a invencibilidade diante do adversário.

A equipe segue sua preparação para os desafios da temporada, buscando evolução e reforçando seu compromisso com o futebol amador. A torcida, como sempre, esteve presente e fez a diferença, demonstrando a paixão que move o futebol de várzea.

