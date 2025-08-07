Durante uma partida, se o jogador obtiver “números duplos” (com dois dígitos) em pelo menos dois determinados índices (como pontos, assistências, rebotes e outros), o duplo-duplo é atingido. Nas apostas esportivas no Brasil, este é um mercado bastante popular entre os apostadores. É mais comum, no entanto, encontrar este mercado em jogos da NBA em comparação a outras ligas.

Como Funciona o Duplo-Duplo?

Para entender o que é duplo duplo no basquete, primeiro é preciso saber quais são os principais scouts trabalhados no esporte. Veja nos próximos parágrafos quais são as cinco estatísticas consideradas para definir um duplo-duplo.

Pontos

O primeiro e mais básico scout para duplos-duplos e triplos-duplos é a pontuação dos jogadores. No basquete, são três tipos de pontos que podem ser atribuídos aos atletas:

1 ponto: Lances livres após faltas.

2 pontos: Cesta dentro do perímetro da linha de 3 pontos.

3 pontos: Cesta fora do perímetro da linha de 3 pontos.

Mas na verdade, não importa o tipo de cesta que foi realizada. O que conta para o duplo-duplo é a somatória total de pontos de um jogador durante uma partida.

Assistências

Para quem não conhece, uma assistência é computada quando o jogador oferece o último passe para uma sexta. Quando a bola é passada para o companheiro de time, e esse conclui a cesta, uma assistência é atribuída ao jogador anterior, o que deu o passe.

Rebotes

O rebote acontece quando o jogador recupera uma bola que foi arremessada. Geralmente acontece depois que a bola atinge o aro ou a tabela (sem ser convertida em cesta), mas mesmo os famosos “air balls” podem se transformar em um rebote para quem recupera a bola.

Existem dois tipos de rebotes:

Ofensivo: Quando a bola é recuperada no campo de ataque.

Defensivo: Quando a bola é recuperada no campo de defesa.

Ambos contam normalmente para o duplo-duplo. O que importa é a soma de todos os rebotes conseguidos durante uma partida.

Roubos de Bola

Um roubo de bola acontece quando um atleta consegue tirar a bola da mão do jogador adversário. Isso pode acontecer de várias formas, o que não pode acontecer é cometer a falta. O lance precisa acontecer de forma limpa.

Veja as situações de roubada de bola:

Retirar a bola da mão enquanto o mesmo estiver driblando.

Interceptar um passe.

Desviar um passe (desde que a bola fique dentro da quadra).

Na linguagem da NBA, é quando acontece um “turnover”, ou seja, quando o jogador ofensivo perde a posse de bola devido a uma ação do jogador defensivo.

Bloqueios/Tocos

A última estatística considerada para a formação de um duplo-duplo ou triplo-duplo é o bloqueio. Também conhecido popularmente como “toco”, o bloqueio acontece quando o atleta impede que o adversário faça o arremesso, ainda no movimento ou na subida da bola.

Não pode encostar no braço para não caracterizar uma falta, e também não pode agir para impedir a trajetória da bola depois que a mesma se encontra na descendente. Enquanto a bola estiver subindo ou na mão do jogador, o toque na bola é permitido para impedir o ataque. Depois disso, não.

Definição do Duplo-Duplo

Agora que você já conhece as estatísticas consideradas para o duplo duplo no basquete, é hora de entender a formação oficial do mesmo antes de partir para as apostas NBA. O duplo-duplo acontece quando um jogador consegue uma quantidade de 2 dígitos (mínimo 10) em pelo menos 2 dos índices apresentados. O nome vem daí: o primeiro duplo é o dígito duplo, e o segundo é o fato de fazê-lo em 2 estatísticas diferentes.

Os tipos de duplos-duplos mais conhecidos são:

Pontos e rebotes (para pivôs e jogadores de garrafão);

Pontos e assistências (para armadores).

Criando exemplos para as situações acima, um pivô poderia fazer 15 pontos + 10 rebotes, enquanto um armador poderia fazer 21 pontos + 12 assistências. Mas na verdade, um duplo duplo basquete pode ser composto de qualquer duas estatísticas. Pode ser Pontos + Bloqueios, Assistências + Roubadas de Bolas ou qualquer outra combinação.

E o Triplo-Duplo?

Um pouco mais raro, o triplo-duplo acontece quando um jogador atinge dois dígitos em três das estatísticas consideradas. Ao final da partida, 25 pontos + 10 assistências + 12 rebotes, por exemplo, já será considerado um “triplo-duplo”.

Existe o “quádruplo-duplo” no basquete? Sim! É algo extremamente raro, mas já aconteceu em quatro oportunidades: Nate Thurmond (1974), Alvin Robertson (1986), David Robinson (1994), Hakeem Olajuwon (1990). O “quíntuplo-duplo” também é tecnicamente possível, mas nunca aconteceu.

A importância do duplo-duplo nos jogos de basquete

Trata-se de uma métrica bastante relevante no mundo do basquete, pois demonstra a capacidade de um jogador de contribuir de diferentes maneiras. Atletas que atingem essa marca demonstram uma presença mais dominante, geralmente considerando ataque e defesa.

Os duplos-duplos e triplos-duplos indicam jogadores “multi-funções” dentro de uma partida. Para quem costuma apostar na NBA, identificar os maiores marcadores de duplo-duplo pode ajudar bastante a criar estratégias. Lembre-se, no entanto, que é importante apostar com inteligência e responsabilidade. As premissas do Jogo Responsável sempre devem ser levadas em consideração na hora de apostar.

Destaques no duplo-duplo ao longo dos anos

Agora que você já sabe o que é um duplo duplo no basquete, é legal conhecer algumas lendas dessa marca:

Jogadores Duplos-duplos na carreira Wilt Chamberlain 968 Tim Duncan 841 Karl Malone 814 Hakeem Olajuwon 775

Em uma NBA mais recente, o nome de destaque foi Russell Westbrook, com 199 duplos-duplos anotados.