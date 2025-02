No derby, Palmeiras está há seis anos sem perder no Allianz

Abel Ferreira deve mandar a campo a equipe que considera titular para encarar o Timão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Abel Ferreira e Ramon Diaz preparam as suas melhores equipes para o derby desta quinta-feira, 6, a partir das 20h, no Allianz Park, pela sétima rodada do Paulistão.

Além da rivalidade existente no tradicional clássico paulista e brasileiro, um tabu criado em 2020 pelo Palmeiras estará em jogo. Há seis partidas que o Verdão não perde em casa para o Timão. Neste período, foram quatro vitórias em dois empates. Mas, no último encontro entre ambas equipes, pelo Brasileirão de 2024, deu Corinthians por 2 a 0, jogo que iniciou a reação alvinegra no torneio nacional, terminando com a classificação para a pré-Libertadores deste ano.

Para o derby desta noite, Abel Ferreira, bem como Ramon Diaz preparam força máxima e a expectativa é de um jogo pegado e sem favoritismo, já que nesta edição do Paulistão, tanto Palmeiras quanto Corinthians chegam para disputa como postulantes ao título. O alviverde é o tricampeão e busca um inédito tetracampeonato no Paulistão. Vem de goleada sobre o Guarani por 4 a 1 e é vice-líder do Grupo D com 11 pontos, atrás do São Bernardo, que tem 15. Já a equipe alvinegra tem a melhor campanha até aqui, com 18 pontos e apenas uma derrota. Lidera o grupo A

Retrospecto verde

Brasileirão 2024

Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Brasileirão 2023

Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Paulistão 2022

Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Brasileirão 2021

Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Brasileirão 2020

Palmeiras 4 x 0 Corinthians

Paulistão 2020

Palmeiras 1 x 1 Corinthians

