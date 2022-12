LCN/Unimed comemora resultados e coloca São Carlos na elite na natação paralímpica brasileira

Natação ACD são-carlense mostrou força em provas finais na temporada 2022 - Crédito: Divulgação

Nos últimos dois anos, devido a pandemia da Covid-19 (todos os atletas são do grupo de risco) e a falta de recursos e apoio, a natação paralímpica como um todo, passou por maus momentos no país. A LCN/Unimed não foi exceção e os obstáculos superados, foram muitos. Alguns doloridos. Mas a resiliência, superação e tenacidade de todos os integrantes do grupo são-carlense foram ainda maiores e a temporada termina com São Carlos no topo da natação paralímpica brasileira.

O balanço final considerado altamente positivo foi feito pelo técnico Mitcho Bianchi em entrevista ao São Carlos Agora. Ponderado e mostrando coerência nas resposta, não se furtou a nenhuma indagação, em uma mistura de emoção, otimismo e satisfação.

De acordo com o treinador, 2021 e 2022 foi marcado por atividades online em sua maioria devido a pandemia. As atividades remotas eram necessários devido ao isolamento social.

Mesmo assim, no segundo semestre de 2021 ocorreram as Paralimpíadas de Tóquio e Mitcho foi um dos técnicos da seleção brasileira. Um fato até então inédito. Foi um dos representantes do país que obteve sua melhor colocação e em conquista de medalhas.

A pandemia ainda prejudicou os treinos em 2022 e algumas competições, já que não ocorreram os Jogos Regionais e Abertos para atletas com deficiências. Teve o Paulista de Inverno, mas por falta de investimentos, a equipe não pode competir.

FINAL DE ANO DE ANO

Desta forma Mitcho disse que todas as atenções (técnicas, físicas e psicológicas) foram para o final de temporada, já que em dezembro o time voltou às competições oficiais em Meeting Nacional e Paulista de Verão.

“No período que antecedeu às provas, foram treinos intensos. Mas não sabíamos como os atletas retornariam após um longo período de atividades remotas e somente treinos regulares”, pontuou o treinador.

Assim foi a primeira participação no Meeting Caixa de Natação Paralímpica realizado no Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) no dia 2 de dezembro. Foram 49 medalhas, índices conquistados por oito atletas e a 4ª colocação geral.

E a ‘sede’ de conquistas na água não parou por ai. Na semana seguinte (10/12), em São Caetano do Sul, um vice-campeonato Paulista por equipe e mais 64 medalhas na conta e vários campeões estaduais. “Fechamos o ano com sucesso e grandes resultados”, resumiu.

Outra boa novidade ainda, de acordo com Mitcho, foi a contratação no final do ano de Eduardo de Oliveira e Anderson Felipe Araújo Almeida, promessas da natação ACD no país e que treinam em São Paulo. “Reforçamos ainda mais o grupo e aumentamos o potencial na chamada classe baixa da natação paralímpica”, comentou.

MUITA AMBIÇÃO

Para 2023 a tendência é que ocorra o retorno das competições regulares. Além do Paulista ACD (inverno e verão), acredita-se que ocorra os Jogos Regionais e Abertos do Interior. A LCN/Unimed pretende disputar dois Nacionais e um Brasileiro com oito representantes, além do Meeting que abre oportunidade para que os atletas busquem índices para disputar competições da elite nacional em 2024.

“Sinceramente nossa expectativa é enorme. Principalmente para as classes baixas. Em 2023 queremos colocar a equipe entre as melhores do país e sempre brigar por pódio. Espero ainda poder contar com a colaboração da cidade e não ter tantas dificuldades. Fazer assim um trabalho eficiente e ter sempre boas representações”, ponderou o técnico. “Quero agradecer ao São Carlos Agora e que 2023 seja de paz e serenidade. Poder ter condições de tocar melhor o esporte e tirar das dificuldades que encontramos nos últimos anos, lições para as temporadas seguintes. Espero em 2023 manter um time de excelência e manter São Carlos na elite do esporte nacional paralímpico. Iniciamos em 2003 este projeto e estou muito feliz com os resultados até aqui. Trabalho apenas para melhorá-lo ainda mais. Por isso peço a Deus que possa contar com o apoio de toda uma sociedade”, finalizou.

