Karatê são-carlense 'fecha' 2022 de olho na seleção brasileira em 2023

Karatê são-carlense brilhou em 2022: mais na próxima temporada, a ambição é ainda maior - Crédito: Divulgação

Um ano repleto de conquistas e com “pratas da casa”. A ponto de projetar 2023 com posições ainda mais relevantes no karatê, com atletas qualificados para a seleção brasileira. Esta é a expectativa do técnico Adriano Wada que não escondeu a satisfação em ver a equipe Wada/IESC/Manipularium/Maricondi fechar 2022 com resultados brilhantes e que superaram as expectativas.

“Os atletas ao longo do ano representaram São Carlos praticamente em todas as competições oficiais”, disse em entrevista ao São Carlos Agora, ao mencionar as etapas e fase final do Paulista, Torneio dos Campeões, Copa São Paulo, Paulista Open, Brasileiro (Zonal e Final), Brasileiro Master, Jogos Regionais, Jogos Abertos, etapas regionais da ACAK, treinamentos da seleção paulista e seletiva da seleção brasileira. “Foi realmente um ano brilhante, de muito esforço, trabalho e muito treinamentos”, pontuou.

Adriano explicou que as conquistas em 2022 são frutos de um projeto iniciado há vários anos e que neste período ocorreu uma estruturação, a montagem de uma equipe multidisciplinar completa e como consequência, os resultados surgem cada vez mais a cada ano.

De acordo com ele, em 2023 o sonho é maior e mudar o foco e buscar seleção brasileira. “Com a equipe mais madura e com muitos títulos estaduais e nacionais, o objetivo agora é colocar mais atletas na seleção brasileira. Tivemos nos últimos anos a são-carlense Gabi Sepe integrando a seleção e participando do circuito internacional como Série A e Premier League. Inclusive participou dos Jogos Pan-Americanos e do Campeonato Mundial”, disse Adriano, afirmando que encerra a temporada feliz e satisfeito.

“Mesmo a equipe passando por uma transição grande de atletas, todos deram conta do recado e conquistaram diversos títulos para São Carlos. Agradeço imensamente toda a equipe multidisciplinar e os patrocinadores, pois sem ajuda de todos nada seria conquistado”, reconheceu.

Leia Também