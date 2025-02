Judocas são-carlenses se destacam entre os melhores do Estado

Mayrhá Lucato (ao lado de Sebá), após quatro combates, conquistou a terceira colocação na categoria Sênior Feminino até 63kg - Crédito: Divulgação

Neste final de semana, as disputas da seletiva para o Campeonato Brasileiro da 5ª Região tiveram início no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo, reunindo mais de 1.500 judocas durante dois dias de competição (sábado, 22 e domingo, 23), das categorias sub13 até sênior que entraram no tatame em busca de uma vaga para o Campeonato Brasileiro Regional, que abrangerá os estados do sul e sudeste do país.

A equipe da Fábrica de Campeões, de São Carlos, orientada pelos professores Caio Cunha e Sebá, contou com três representantes que buscaram vaga. Apenas os primeiros colocados de cada categoria garantiriam a classificação para a competição, que será realizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, no final de março.

Durante a cerimônia de abertura, estiveram presentes diversas autoridades, incluindo o presidente da Federação Paulista de Judô e medalhista olímpico Henrique Guimarães, que recepcionou os competidores e ressaltou a relevância do retorno do judô ao Ibirapuera. Além dele, marcaram presença Rodney Andrade, diretor do ginásio, e Weber Matias dos Santos, secretário adjunto de esportes da cidade de São Paulo.

Os participantes tiveram a oportunidade de se inspirar com a presença de grandes nomes do judô brasileiro, como os medalhistas olímpicos Rafael Silva, o “Baby”, Carlos Honorato, Leandro Guilheiro e Douglas Vieira, que prestigiaram o evento e compartilharam sua experiência com os atletas.

No sábado, primeiro dia de disputas, Arthur Bassi lutou quatro vezes e, por pequenos detalhes, terminou em segundo lugar na categoria Cadete (sub18) até 90kg. Já Mayrhá Lucato, após quatro combates, conquistou a terceira colocação na categoria Sênior Feminino até 63kg.

No domingo, encerrando as competições, Matheus Rurali, da categoria Sub-21, enfrentou cinco adversários em lutas acirradas, mas acabou derrotado na final pelo atleta do Esporte Clube Pinheiros. Rurali, mesmo com seus 19 anos, já é um atleta experiente, já foi seleção brasileira, campeão paulista, vice campeão brasileiro, do JUBs, competiu fora do País, e hoje também é um dos atletas titulares da São Carlos em Jogos Regionais e Abertos.

Embora os três judocas não tenham garantido a classificação, demonstraram grande desempenho e provaram estar entre os melhores do Estado de São Paulo.

O próximo desafio dos judocas paulistas será a Copa São Paulo, evento que deve reunir cerca de 5 mil atletas de todo o país, novamente no Ginásio do Ibirapuera, entre os dias 7 e 9 de março.

