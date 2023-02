Jovens da Fundação CASA de São Carlos representam a região na etapa estadual da XVIII Copa CASA de Futebol

SIGA O SCA NO

O time do centro da Fundação CASA de São Carlos sagrou-se nesta quarta-feira (02/01) o campeão da etapa regional da DRN na XVIII Copa CASA de Futebol.

A final foi disputada com os jovens do CASA Cândido Portinari, de Ribeirão Preto, que ficaram em segundo lugar na etapa. Os jogos aconteceram no Estádio Municipal Domingos Baldan, da cidade Guariba, e tiveram o apoio das Secretarias Municipais de Esporte e de Saúde.

As partidas da final contaram com a presença de algumas autoridades, como o secretário de esportes de Guariba, Wagner Rogério Osti, e o vereador, Anderson de Campos Santos, que tem 34 anos e já foi egresso da Fundação CASA.

Os visitantes presentaram os adolescentes finalistas com bonés e canecas e acompanharam a entrega da premiação.

Com essa conquista, os adolescentes do CASA São Carlos avançam para a fase estadual do torneio, onde jogarão a classificatória contra os centros CASA Botucatu (representante da DRS), Rio Dourado (representante da DRO) e Novo Tempo (representante da DRMC).

Se vencerem, vão para as semifinais e jogam pela chance de levantar o troféu na grande final do evento, prevista para o mês de março.

Para chegar ao pódio e representarem a DRN, os jovens do CASA São Carlos atravessaram uma etapa seletiva onde enfrentaram as equipes dos CASAs Rio Pardo, Ribeirão Preto e Cândido Portinari, os três da cidade de Ribeirão Preto.

Sobre a Copa CASA

A Copa CASA de Futebol, realizada pela Fundação CASA, é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.

A Instituição promove anualmente o evento desde 2005 – apenas em 2021, durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19, não houve edição.

As partidas acontecem preferencialmente em gramados profissionais, para possibilitar essa experiência aos adolescentes, pois muitos deles sonham seguir a carreira entre as quatro linhas.

Neste ano, a 18ª edição reúne cerca de mil adolescentes de 65 centros socioeducativos no Estado de São Paulo. O campeonato se divide nas fases regional e estadual.

No regional, os times locais, separados conforme a divisão regional da Fundação CASA, jogam entre si e o vencedor dessa etapa segue para a fase estadual. São selecionados oito representantes no Estado.

A fase estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, se subdivide em classificatória e final.

Na classificatória, as oito equipes selecionadas nos regionais disputam as quatro vagas para a final. Já na etapa final, acontecem os jogos semifinais e finais.

“Proporcionar o acesso ao esporte durante o cumprimento da medida socioeducativa e, ao mesmo tempo, promover a convivência com a comunidade são direitos que esses adolescentes possuem e constam em lei”, explica o superintendente Pedagógico da Fundação CASA, Carlos Alberto Robles, ao citar a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

