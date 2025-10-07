Jimmy Connors: o tenista que fez história e se reinventou

Jimmy Connors foi um dos tenistas mais marcantes da história do esporte, não apenas pelos números impressionantes, mas pelo impacto que teve na forma de jogar.

Ícone do tênis mundial, Jimmy Connors não apenas conquistou títulos, mas também soube se reinventar ao longo da carreira. Vamos relembrar sua trajetória.

Feitos de Jimmy Connors

Natural de Belleville, nos Estados Unidos, Jimmy Connors brilhou em uma era marcada por duelos contra nomes como Björn Borg, John McEnroe e Ivan Lendl, entre as décadas de 1970 e 1980.

Com sua postura agressiva e golpes planos que imprimiam velocidade à bola, Connors popularizou um estilo ofensivo que rompia com a tradição mais cadenciada da época.

Além disso, Connors utilizava um backhand de duas mãos, algo pouco comum nos anos 1970 e que se tornou sua marca registrada, inspirando gerações futuras no tênis.

Uma marca do atleta foi a sua gestão inteligente de calendário. Ele evitava desgaste excessivo, potencializando a sua performance e garantindo bom desempenho nos principais eventos.

Com um total de 1256 vitórias em sua carreira no circuito ATP, Jimmy Connors é o tenista com mais vitórias na história do tênis masculino. São 77,8% de aproveitamento, já que também contou com 279 derrotas.

No geral, foram 109 títulos da ATP e 39 da ITF. Entre eles, foram oito títulos de Grand Slam e um ATP Finals, conquistados da seguinte forma: Australian Open, um título em 1974; Wimbledon, dois títulos em 1974 e 1982; US Open, cinco títulos, em 1974, 1976, 1978, 1982, 1983; e o ATP Finals em 1977.

Em duplas o desempenho também foi ótimo, somando 16 títulos. Foram 175 vitórias e 78 derrotas, resultando em 55,43% de aproveitamento. Ele venceu dois títulos de Grand Slam nas duplas: Wimbledon em 1973 e o US Open m 1975, ambos ao lado de Ilie Năstase.

O legado de Jimmy Connors

Um dos pontos que tornaram Jimmy Connors um ídolo geracional foi a sua capacidade de se reinventar em diferentes eras, encarando ídolos de gerações distintas, de Rod Laver a Andre Agassi, e se mantendo competitivo.

Em 1991, já veterano com 39 anos, chegou a fazer uma campanha no US Open que o levou até a semifinal, algo celebrado no tênis moderno, que se renova a cada temporada.

O número de vitórias e títulos é destaque, mas o seu legado vai além, com uma carreira marcada por intensidade, resiliência e longevidade, demonstrando que a determinação e a capacidade de adaptação podem ser tão decisivas quanto o talento.

A história de Jimmy Connors serve de inspiração para atletas que buscam superar limites físicos e psicológicos até hoje, com a filosofia de nunca se render, lutar ponto a ponto e transformar o tênis em espetáculo.