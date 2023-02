Inscrições para o campeonato municipal de futebol menor estão abertas

Crédito: Pixabay

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, informa que estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Menor, que será disputado nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

Para efetivar a inscrição, o treinador do time interessado deverá participar do Congresso Técnico, a ser realizado no próximo dia 28/02, às 19h, no Paço Municipal, na rua Episcopal, 1.575, no centro.

O campeonato está previsto para ter início no dia 18/03 em todas as categorias, com os jogos sendo realizados aos sábados pela manhã. As equipes campeãs representarão São Carlos nos jogos estaduais.

