Handebol feminino diz que 2022 foi um ano de recomeço

Com um projeto a longo prazo em curso, que foi dificultado pela pandemia da Covid-19, a equipe de handebol feminino H7 Esportes/La Salle atingiu as metas propostas na temporada.

A análise foi feita pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues que considerou 2022 como um “ano de recomeço”. “As competições retornaram nos moldes de antes da pandemia da Covid-19”, explicou.

Mesmo assim o treinador são-carlense disse que o grupo atingiu os objetivos no primeiro semestre, superando muitos obstáculos. “Conquistamos o título dos Jogos Regionais de maneira invicta e e ainda a vaga para os Jogos Abertos na categoria principal”, pontuou.

NA CATEGORIA ADULTA

Até 2021 o treinador lembrou que o handebol feminino são-carlense competia nas categorias de base e que o último passo do projeto elaborado há anos era estar na elite da modalidade no país.

“Em 2022 estreamos na categoria adulta e com uma equipe com base júnior. Nesta temporada, mesmo com um time bem jovem, obtivemos mais respeito por parte das grandes equipes do País. Marcamos presença na maior competição do Brasil, a Liga Nacional e conseguimos fazer excelentes jogos”, disse, salientando que no próximo ano a meta é buscar a classificação para fase nacional e competir com as melhores equipes brasileiras”, garantiu.

FOCO MANTIDO

Antonio Carlos deixou claro ainda que o projeto segue e em 2023 será dado mais um passo e o primeiro plano a ser concretizado é a manutenção das escolinhas de handebol em São Carlos. “Outra novidade são as renovações de nossos parceiros (H7/Esportes e Colégio La Salle”. Além da Prefeitura Municipal (através da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura) que se propôs a manter o apoio com adequações que forem necessárias para que o projeto continue”, finalizou.

AS CONQUISTAS

Em 2022, o H7/La Salle esteve em quatro competições e a participação foi a seguinte:

Jogos Regionais – campeão (participantes: Bauru, Botucatu, Itatinga e São Carlos)

Jogos Abertos - Fase de Grupos (3º lugar) - 14 equipes

Campeonato Paulista - 5º lugar (participantes: Pinheiros, Sorocaba, Santos, Jundiaí e São Carlos)

Conferência Sudeste da Liga Nacional - 6º lugar (participantes: Pinheiros, Sorocaba, Santos, Jundiaí, Cesc/Rio de Janeiro e São Carlos)

