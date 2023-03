Grupo de Extensão da UFSCar realiza um torneio “só para elas”

Treino realizado pelas alunas que integram o Grupo de Extensão de futsal feminino da UFSCar - Crédito: Divulgação

Homenagear as mulheres em um mês dedicado somente para elas. Desta forma, o Clube de Futsal Feminino da UFSCar (um projeto de extensão sem fins lucrativos da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar), promove neste domingo, 12, a partir das 9h, um torneio amador de futsal feminino aberto a toda a comunidade. Os jogos irão ser realizados no ginásio de esportes da universidade.

A competição é aberta para qualquer mulher acima de 18 anos mediante o pagamento de uma taxa de R$ 5 para a compra de premiação. As interessadas podem fazer a inscrição até nesta sexta-feira, 10, acessando o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy_INrBOoqyDiRWnc3NW4W2BodMcpQKRnK0F8Kq1QMHwKxqA/viewform.

De acordo com a universitária Marcela Grippa, 24 anos, uma das organizadoras e que cursa o 4º de Pedagogia na universidade, em março comemora-se o mês das mulheres, por esse motivo, o torneio foi pensado como forma de fomentar a prática de futsal feminino. “Além disso, esse ano será marcado pela Copa do Mundo de futebol feminino, o que intensifica ainda mais o debate sobre essa prática”, ponderou.

Segundo ela, para além das datas comemorativas, a prática do futsal feminino promove diversos benefícios como momentos de lazer entre as estudantes, favorece a saúde emocional e física, articula a interação entre comunidade interna e externa à UFSCar além de permitir a experiência de aprendizados teóricos e práticos do projeto (tanto técnicas quanto a relação entre integração e empatia).

Marcela disse que as integrantes do grupo de futsal feminino da UFSCar treinam às segundas-feiras e as quartas-feiras das 18h30 às 20h. “Inicialmente era apenas para as universitárias. Mas hoje é aberto a comunidade, pois a procura é grande. É uma forma de lazer e entretenimento, além de atividades que proporcionam a aprendizagem quanto as regras e fundamentos da modalidade esportiva em questão”, finalizou.

