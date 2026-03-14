(16) 99963-6036
sábado, 14 de março de 2026
Fora de casa

Grêmio São-Carlense enfrenta o Jabaquara neste sábado pela 10ª rodada do Paulistão A4

14 Mar 2026 - 07h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Rafael Andrade - Crédito: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-CarlenseRafael Andrade - Crédito: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-Carlense

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (14), às 15h, para enfrentar o Jabaquara Atlético Clube, no Estádio Espanha, em Santos, pela décima rodada do Campeonato Paulista Série A4.

A partida terá transmissão pelo Canal Paulistão no YouTube e também pela Rádio Rock Esportiva. Os ingressos para a torcida visitante estarão disponíveis na bilheteria do estádio.

Antes do confronto, o técnico do Grêmio, Rafael Andrade, destacou a evolução da equipe ao longo da competição e a importância de pontuar nas próximas rodadas.

Segundo ele, a preparação para o jogo foi positiva. “A preparação foi muito boa. Acredito que a nossa equipe vem evoluindo dentro do nosso modelo de jogo”, afirmou o treinador.

Rafael Andrade também ressaltou o nível de dificuldade da reta final da primeira fase. “São dois compromissos dificílimos, mas esperamos conseguir pontuar e nos garantir matematicamente na próxima fase”, disse.

O técnico destacou ainda que o time busca manter sua identidade dentro de campo. “A gente vem procurando, em todos os jogos, impor a nossa forma de jogar e ter um controle de jogo com posse de bola”, explicou.

Apesar de algumas oscilações durante a campanha, o treinador acredita que a equipe pode manter um bom desempenho nesta sequência decisiva. “Oscilamos em algumas partidas, mas já voltamos a vencer na competição e acredito que agora possamos ter um trajeto natural, buscando o mais breve possível a pontuação que garanta matematicamente a classificação”, completou.

O comandante gremista também comentou sobre a chegada de reforços ao elenco. “Eles chegaram e já se sentem em casa. Temos um grupo bom, os jogadores acolheram esses reforços e isso vai nos fortalecer ainda mais enquanto equipe”, afirmou.

De acordo com Rafael Andrade, o foco do clube segue claro: buscar o acesso. “Nosso objetivo é, juntos, conseguir o acesso à Série A3”, finalizou.

Com a reta final da primeira fase se aproximando, o Grêmio São-Carlense busca somar pontos fora de casa para garantir a vaga na próxima etapa da competição e seguir na luta pelo acesso.

Leia Também

Mult Sport realiza a 4ª edição da Alcans MS Cup
Esportes13h27 - 12 Mar 2026

Mult Sport realiza a 4ª edição da Alcans MS Cup

Skatista de Ibaté conquista 1&ordm; lugar em etapa do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinvi
Esportes11h04 - 12 Mar 2026

Skatista de Ibaté conquista 1º lugar em etapa do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinvi

Time de futsal de Itirapina lança uniforme em apoio à conscientização sobre o autismo
Esportes11h39 - 11 Mar 2026

Time de futsal de Itirapina lança uniforme em apoio à conscientização sobre o autismo

Os melhores carros extravagantes para novos vencedores de apostas
Esportes10h38 - 11 Mar 2026

Os melhores carros extravagantes para novos vencedores de apostas

Projeto “Mulheres no Tatame” abre inscrições e oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu feminino
Esportes08h52 - 11 Mar 2026

Projeto “Mulheres no Tatame” abre inscrições e oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu feminino

Últimas Notícias