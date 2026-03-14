Grêmio São-Carlense enfrenta o Jabaquara neste sábado pela 10ª rodada do Paulistão A4

Rafael Andrade - Crédito: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-Carlense

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (14), às 15h, para enfrentar o Jabaquara Atlético Clube, no Estádio Espanha, em Santos, pela décima rodada do Campeonato Paulista Série A4.

A partida terá transmissão pelo Canal Paulistão no YouTube e também pela Rádio Rock Esportiva. Os ingressos para a torcida visitante estarão disponíveis na bilheteria do estádio.

Antes do confronto, o técnico do Grêmio, Rafael Andrade, destacou a evolução da equipe ao longo da competição e a importância de pontuar nas próximas rodadas.

Segundo ele, a preparação para o jogo foi positiva. “A preparação foi muito boa. Acredito que a nossa equipe vem evoluindo dentro do nosso modelo de jogo”, afirmou o treinador.

Rafael Andrade também ressaltou o nível de dificuldade da reta final da primeira fase. “São dois compromissos dificílimos, mas esperamos conseguir pontuar e nos garantir matematicamente na próxima fase”, disse.

O técnico destacou ainda que o time busca manter sua identidade dentro de campo. “A gente vem procurando, em todos os jogos, impor a nossa forma de jogar e ter um controle de jogo com posse de bola”, explicou.

Apesar de algumas oscilações durante a campanha, o treinador acredita que a equipe pode manter um bom desempenho nesta sequência decisiva. “Oscilamos em algumas partidas, mas já voltamos a vencer na competição e acredito que agora possamos ter um trajeto natural, buscando o mais breve possível a pontuação que garanta matematicamente a classificação”, completou.

O comandante gremista também comentou sobre a chegada de reforços ao elenco. “Eles chegaram e já se sentem em casa. Temos um grupo bom, os jogadores acolheram esses reforços e isso vai nos fortalecer ainda mais enquanto equipe”, afirmou.

De acordo com Rafael Andrade, o foco do clube segue claro: buscar o acesso. “Nosso objetivo é, juntos, conseguir o acesso à Série A3”, finalizou.

Com a reta final da primeira fase se aproximando, o Grêmio São-Carlense busca somar pontos fora de casa para garantir a vaga na próxima etapa da competição e seguir na luta pelo acesso.

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