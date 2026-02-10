(16) 99963-6036
Grêmio São-Carlense enfrenta o Ecus em busca de mais uma vitória no Paulistão A4

10 Fev 2026 - 07h22
O Grêmio São-Carlense entra em campo nesta terça-feira (10) para mais um desafio fora de casa. A equipe viaja até Suzano, onde encara o Ecus às 15h, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em partida válida pela Paulista A4.

Os ingressos estão à venda de forma online e também na bilheteria destinada à torcida visitante. Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). As vendas podem ser feitas pelo site ecus.soudaliga.com.br.

Para quem não puder acompanhar a partida no estádio, o confronto terá transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal Paulistão (youtube.com/paulistao).

