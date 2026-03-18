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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
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GrÃªmio SÃ£o-Carlense demite tÃ©cnico Rafael Andrade apÃ³s derrota no PaulistÃ£o A4

19 Mar 2026 - 06h31Por Da redaÃ§Ã£o
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Rafael Andrade - CrÃ©dito: Fernando Zanderin Jr. / GrÃªmio SÃ£o-CarlenseRafael Andrade - CrÃ©dito: Fernando Zanderin Jr. / GrÃªmio SÃ£o-Carlense

O Grêmio São-Carlense anunciou, na noite desta quarta-feira (18), a demissão do técnico Rafael Andrade após a derrota por 1 a 0 para o Taquaritinga, fora de casa, pelo Paulistão A4 2026. A decisão foi divulgada por meio das redes sociais do clube.

Em nota oficial, a diretoria comunicou o encerramento do vínculo com o treinador. “O Grêmio Desportivo São-Carlense anuncia o encerramento do ciclo do treinador Rafael Andrade junto à equipe principal do Lobão. Disputando o Paulistão A4 2026, foram 11 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas sob o comando de Rafael. O clube agradece ao profissional pelo trabalho realizado até aqui e deseja sucesso na sequência da sua carreira”, informou.

Esta foi a segunda derrota da equipe na competição. Com o resultado, o Grêmio caiu para a 7ª colocação, somando 18 pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima fase, o G8.

O próximo compromisso do Lobão será no sábado, quando enfrenta o Penapolense, em casa. Até o momento, a diretoria não anunciou quem assumirá o comando técnico da equipe.

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