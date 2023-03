Grêmio São-carlense dá a largada para a temporada 2023

Grêmio treina forte em início de temporada: de olho no acesso a Série A3 - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Uma temporada importante e que promete ser emocionante. Afinal, além da manutenção no Paulista da Série B, estará em jogo o acesso a Série A3 em 2024 e um perigo inusitado e criado pela FPF em 2023: a quinta divisão e o perigo iminente de um possível rebaixamento.

Com olhares atentos e atenção redobrada, o técnico Marcus Vinícius deu início aos trabalhos no Grêmio São-carlense na semana passada. Sob seu comando (pelo quarto ano seguido), as atividades tiveram início com exames médicos em todos os atletas. A partir da liberação, teve início a primeira semana com treinos físicos integrados com alguns trabalhos com bola para os atletas irem se ambientando com o seu modelo de jogo. “Na segunda semana soltamos mais bola e um jogo treino. Assim vamos construindo nosso trabalho para 2023”, explicou.

O Grêmio está no grupo 3, ao lado do São Carlos, Mogi Mirim, União São João e XV de Jaú, que será o adversário de estreia no dia 23 de abril, um domingo, às 10h, no estádio Zezinho Magalhães, casa do adversário.

Mas enquanto não chega o “debut” oficial do Lobo na temporada, Marcus Vinícius disse que o trabalho que vem sendo realizado no centro de treinamento do clube é o mesmo tempo feito nos anos anteriores. “A maioria dos atletas que estamos contratando estão em atividade e isso facilita o processo”, salientou, afirmando que até a estreia serão realizados pelo menos cinco jogos-treinos.

ASSIMILAÇÃO RÁPIDA

Marcus Vinícius entra no quatro ano de trabalho à frente do Lobo e de acordo com ele, suas ideias estão processadas pelos jogadores e isso facilita a execução do trabalho nesta fase de preparação.

“Nossas ideias, a maioria dos atletas conhecem e agora é deixar o grupo em condição física, técnica, tática e mental bem preparados, sendo esse último aspecto no qual pretendemos atacar muito nesse ano e ser um diferencial para nós”, explicou.

GALO INDIGESTO

O XV de Jaú, popularmente conhecido como Galo da Comarca será o adversário de estreia. Indigesto, diga-se de passagem. Uma equipe que é considerada uma "pedra no sapato". Até aqui são quatro confrontos, com uma vitória para cada lado e dois empates.

Porém, o comandante gremista salienta que o XV é mais um adversário e todos são difíceis.

“Todos os jogos (Série B) serão duros. Estrear contra um adversário que irá brigar pelo acesso e fora de casa requer que estejamos com nível de atenção altíssimo para fazermos um grande jogo”, explicou.

LONGEVO

No futebol brasileiro, ter um trabalho consolidado no comando técnico é algo raro. Marcus Vinícius é um privilegiado por estar em sua quarta temporada. Mais longevidade até mesmo que o acumulador de títulos, Abel Ferreira, no Palmeiras.

Indagado sobre o que ser longevo no comando técnico reflete no desempenho do time, Marcus Vinícius foi enfático.

“Futebol é feito de processos construtivos. Em outros países é normal o treinador ficar 4, 5, 10 anos no cargo. Aqui no Brasil ainda causa espanto quando temos uma continuidade. Porém temos que exaltar esses clubes que acreditam em seus profissionais e dão tempo para ele trabalhar. O desempenho em campo, os resultados positivos são frutos dessa manutenção de trabalho e entrando nesse quarto ano, estamos prontos para alcançar nosso principal objetivo: o acesso”, finalizou.

Leia Também