Grêmio joga pela sobrevivência na A4 e encara o Colorado

No Luisão, Grêmio enfrenta o Colorado e tem que vencer - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Nas últimas rodadas, o "fantasma" do rebaixamento traz desconforto e incômodos para o Grêmio São-carlense que tenta a partir das 19h desta quarta-feira, 12, sair das últimas colocações e se manter no Campeonato Paulista da Série A4.

Desta forma, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, encara o Colorado Caieiras. O Lobo da Central está desfalcado de cinco jogadores. Os meias Guilherme Vieira e Gustavo Cabelo, além do zagueiro Thurram e do atacante Rafinha, além do também zagueiro Hilário, que cumpre suspensão.

O Grêmio começa a 13ª rodada em queda, já que perdeu uma posição para o Vocem que venceu a Matonense na tarde desta terça-feira, 11, por 3 a 2 e foi a 14 pontos. O Lobo está em 12º com 11 pontos, já o Colorado, luta para se manter no G8. Está em 6º lugar com 20 pontos.

Mesmo com os desfalques, o técnico Marcus Vinícius procurou preparar o time para este desafio, que considera essencial para as pretensões no clube na divisão. Ele relatou que neste momento, não é só o fator campo que pesa no rendimento, mas o psicológico do grupo. Reconhece que o time está pressionado e abalado em busca de resultados positivos.

Salientou ainda que o importante é ir atrás de um resultado positivo para poder dar a tranquilidade necessária nesta reta final da A4.

"Temos que buscar essa vitória para deixar time na divisão que pegamos. É o mínimo que devemos fazer neste momento. É muito mais mental de qualquer outra coisa agora e batermos no peito e assumirmos responsabilidade e ir para jogo", finalizou.

A rodada

Quarta-feira, 12

15h Taquaritinga x Paulista

15h Joseense x Araçatuba

15h Barbarense x Inter de Bebedouro

19h Grêmio x Colorado Caieiras

20h Barretos x Penapolense

20h Audax x Nacional

20h São Caetano x Jabaquara

Classificação

