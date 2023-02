Flavio Netto estreia com vitórias na temporada 2023

Flávio Netto teve um final de semana perfeito no F-Racers - Crédito: Divulgação

Atual campeão da F-Racers, o são-carlense Flavio Netto mostrou que permanece com fome de vitórias e títulos no kart. No sábado, 25, no Kartódromo Internacional de San Marino, em Paulínia, iniciou a participação na oitava edição da competição que reúne os principais kartistas do Estado.

Flavio estreou na categoria F4 Novatos, que é composta de dez etapas e na primeira fez “barba, cabelo e bigode” e deu um show de pilotagem.

Além da pole position para a formação do grid de largada, o são-carlense confirmou a boa fase e venceu a primeira e segunda corridas, não dando chances aos adversários.

Satisfeito com o bom desempenho nas provas, Flavio valorizou a conquista. “Foi um dia também de aprendizado, grid maior, pilotos mais experientes e muita adrenalina”, disse.

Nesta semana, o jovem piloto são-carlense volta aos treinos e inicia a preparação para a segunda etapa da F-Racers prevista para o dia 25 de março, também em Paulínia.

