Flávio Neto acelera para conquistar nova vitória no F-Racers

Flávio Neto volta a acelerar e busca novas conquistas - Crédito: Divulgação

Após ser pole-position e vencer as duas baterias da primeira etapa da Copa F-Racers, o piloto são-carlense Flávio Neto, de 14 anos volta a acelerar no Kartódromo Internacional de San Marino, em Paulínia.

Neste sábado, 25, a partir das 8h50 ele participa dos treinos e tomadas de tempo e a partir das 14h acelera para a segunda etapa do campeonato. A meta do são-carlense e manter a boa fase e conquistar nova vitória.

Animado e otimista, Flávio participou nas últimas semanas de treinos físicos com o personal Maycon Douglas e com os treinos técnicos com Ezequiel Kel Borelli.

Prometendo acelerar forte, o são-carlense disse que está bem preparado e irá com tudo para ficar entre os primeiros em sua categoria, a Sprinter (Novatos).

