Flavinho Neto estreia em 2023 nas “3 Horas de Paulínia”

Em 2002 participou das 10 etapas da Copa F-Racers e esteve no pódio 9 vezes e conquistou o título de 2022 na categoria Junior. Este ano estreia na Novatos e terá como adversários, pilotos muito mais experientes. Porém, a busca por resultados permanece e sua meta é se tornar um dos destaques do automobilismo brasileiro e quiçá, mundial.

O talento em questão é Flávio Antônio Olivério Neto, 13 anos, filho de Fábio da Silva Olivério e Marriete Nagela Pereira Olivério. São-carlense, estudo no Sesi 108, no Jardim Itamaraty, e vai cursar a 7ª série. Sonhador, em entrevista ao São Carlos Agora disse que pretende seguir a carreira de piloto e fazer uma universidade que tenha qualificação profissional relacionada ao automobilismo. Assim, sempre estará próximo a sua paixão, que é pilotar em alta velocidade.

Mas enquanto adolescente, Flavinho Neto, como é conhecido no meio, dedica-se ao kartismo e após o título conquistado em 2022 na categoria júnior, irá migrar na atual temporada para a Novatos que possui pilotos mais experientes. “Nessa nova categoria estarei correndo junto com os adultos e não mais só com pilotos da minha idade”, informou.

E o ano já começa em alta rotação para Flavinho Neto, uma vez que no dia 29 deste mês irá estar presente nas 3 Horas de Paulínia. Em seu calendário esportivo, consta ainda a Copa F-Racers que também será em Paulínia, no Kartódromo San Marino. São 10 etapas e um campeonato que exige muita técnica e tem a presença pilotos premiados em vários campeonatos federados como Brasileiro e Copa do Brasil. “É uma excelente escola para nós que estamos começando. Meu sonho é poder participar do Campeonato Brasileiro e cada ano acontece em um estado diferente. Mas ainda não consegui ajuda financeira suficiente para tentar”, disse o são-carlense. Segundo ele, anualmente o investimento aproximado para a temporada será aproximadamente R$ 30 mil.

ENTREVISTA

Para que o leitor do São Carlos Agora conheça esta promessa do automobilismo brasileiro, o portal entrevistou o são-carlense, que falou com pouco sobre vários questionamentos.

São Carlos Agora - Por que o kart, já que a grande maioria das crianças procuram praticar o futebol?

Flavinho Neto - Porque eu gosto de velocidade.

SCA - Quando descobriu que era apaixonado por velocidade? Como e quando começou a pilotar kart?

Flavinho Neto - Eu tinha seis anos quando vi algumas crianças andando de kart. Ai eu pedi um para o meu pai e nunca mais parei de correr.

SCA - Quando Ayrton Senna morreu (maio de 1994) você nem era nascido. Como conheceu este ídolo brasileiro e porque ele te inspirou a ponto de você ser seu fã?

Flavinho Neto - Através dos meus pais que gostam de corrida e dos filmes que assisti dele. Sou fã porque ele é o melhor do mundo até hoje.

SCA - Quais as principais caraterísticas do Flavinho na pista? Arrojado? Sangue frio? Calculista? Defina!

Flavinho Neto - Sou sangue frio não tenho medo de me arriscar.

SCA - E o Flavinho filho, amigo, estudante. Como é seu dia a dia?

Flavinho Neto - Sou quieto e gosto de ficar em casa. Assistir filmes, jogar vídeo game e comer.

SCA - Agora, com 13 anos, qual a sua meta em 2023? Tem condições com o seu kart buscar títulos na temporada?

Flavinho Neto - Vou participar das 3 horas de Paulínia de Kart que acontece esse mês de janeiro e vou correr no Campeonato F-Racers onde vou buscar o bicampeonato.

SCA - Acredita que pode ser futuro no automobilismo brasileiro? Por que?

Flavinho Neto - Sim, é o meu grande sonho.

SCA - Para ser um bom piloto, basta somente acelerar ou ter muita técnica e sentir o veículo que está comandando?

Flavinho Neto - As três coisas e para isso ter que ter dedicação e muito treino.

SCA - Já sofreu acidentes? Qual foi o mais grave? Pode descrevê-lo?

Flavinho Neto - Sim, em novembro de 2022. Fui fechado por um adversário e bati a 85 km/h. Apaguei por um instante e fiquei em observação no hospital.

SCA - Quando está na pista, seus pais sofrem muito ao vê-lo pilotar? Eles ficam com medo ou mandar energias para que busque ainda mais a vitória?

Flavinho Neto - Eles me dão muita força e sempre me ajudam. Minha mãe disse que sempre dá medo nela, mas a adrenalina é muita. Ela fica mais preocupada para que eu faça uma corrida perfeita e saia campeão ao final dela.

SCA - Defina seus pais. Por que?

Flavinho Neto - Meus pais são meus pilares. Eles me incentivam.

SCA - Considerações finais:

Flavinho Neto - Quero agradecer a Deus por nunca me abandonar e agradecer a todos que me ajudam e torcem por mim.

