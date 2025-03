Equipe sÃ£o-carlense, faz campeÃµes e brilha na Copa SÃ£o Paulo

Sabrina Rossi foi quinta colocada na categoria aspirante sub15 médio - Crédito: Divulgação

A delegação de São Carlos, representada pela equipe Tigre/Sindspam, composta por três professores e dez atletas, do projeto EducAção teve um desempenho notável na Copa São Paulo de Judô, realizada sábado, 22 e domingo, 23, no ginásio poliesportivo Adib Moisés Dib, em São Bernardo do Campo. O time são-carlense contabilizou 10 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e três de bronze.

Promovida pela Federação Paulista de Judô (FPJudô), a competição reuniu mais de 2.500 judocas de todo o Brasil, incluindo uma forte participação de São Carlos, e atraiu cerca de 10 mil pessoas durante os dois dias de evento.

A delegação de São Carlos brilhou com os atletas do projeto EducAção. No Aspirante composta por três professores e dez atletas, teve um desempenho notável, conquistando várias medalhas no individual:

Laura Letícia Carvalho de Oliveira conquistou o 1º lugar, seguida por Luis Gabriel da Costa em 2º. Uriel Atanazi Ribeiro, Alan Rogério Ciavarelli Prado e Rafael dos Santos Almeida alcançaram o 3º lugar, enquanto Sabrina Rossi e Ana Luiza de Lima Sabino ficaram em 5º. Kauan Carneiro dos Santos e João Miguel dos Santos Ribeiro terminaram em 7º, com Jhonatan Henrique de Carvalho entre os participantes.

No domingo, na categoria veteranos, os destaques foram:

Silvia Aparecida Garcia - campeã

Maria Aparecida Maia - campeã

Erasmo Luiz Firmino - campeão

Ana Paula Silva Rossi – vice-campeã

Susan Gleice Marim – vice-campeã

Valéria de Sousa – vice-campeã

Isabel Cristina dos Santos - vice-campeã

Maurício César Crnkovic - 5º colocado

Fernanda Afonso da Silva Rodrigues - 5º lugar

Wilson Ribeiro Junior - participante

Éder Corrêa da costa - 7º lugar

Kleber Antonio Lourenço Pinto - participante

Larício Alberto Savegnago Silva - 7º lugar

Christiano Francklin Tello - participante

Felipe Roberto de Francisco - participante

Lucas Paulino da Silva - participante

Com esses resultados os atletas da Equipe Tigre/Sindspam alcançaram o 5º lugar na contagem geral dos pontos, trazendo pra São Carlos esse troféu.

A competição

O domingo foi aberto com as disputas da categoria veteranos, que destacaram a experiência e a habilidade de judocas mais velhos em combates intensos. Um momento histórico foi a introdução da categoria de judô inclusivo, inédita na competição, permitindo que atletas com deficiência brilhassem no tatame. “Incorporar essa categoria é um passo histórico para o judô no Brasil, ampliando a inclusão e a acessibilidade no esporte”, afirmou um representante da FPJudô.

No período da tarde, as competições de kata encantaram os presentes com demonstrações precisas das técnicas tradicionais do judô, evidenciando o refinamento dos participantes. Delegações de várias cidades, como Jacareí, marcaram presença com entusiasmo, trazendo até a mascote oficial da FPJudô para animar o público.

Considerada uma das principais competições de judô das Américas, a Copa São Paulo reforçou sua importância no cenário esportivo nacional, promovendo tanto a descoberta de novos talentos quanto a celebração da união entre atletas de diferentes gerações e regiões. “É emocionante ver o judô reunindo tanta gente depois de tempos difíceis. Isso mostra a força do esporte”, destacou um torcedor no ginásio.

Com um clima ameno de outono na região, o evento gratuito lotou as arquibancadas, consolidando seu sucesso. A FPJudô já planeja a próxima edição, prometendo manter o nível técnico e o espírito inclusivo que fizeram desta Copa São Paulo um marco no judô brasileiro.

