Equipe são-carlense conquista troféus e medalhas em prova pedestre

Equipe são-carlense fez bonito em Limeira: bons resultados conquistados - Crédito: Divulgação

Com muito empenho e determinação atletas de uma equipe são-carlense de atletismo fez bonito na tarde de sábado, 11, quando participaram da Corrida do Rock, em Limeira.

A prova começou às 16h30 no no Espaço Nações e contou com as modalidades Caminhada 3 km e corridas com percurso de 6,6 km e 10 km.

Após uma expressiva participação, o time orientado pelo técnico Alesandro Pereira trouxe para casa vários troféus e medalhas, após expressivos resultados.

A satisfação pela boa participação ficou patente nas declarações dos atletas que buscaram representar a cidade de maneira digna. "Só os que se arriscam a ir longe demais são capazes de descobrir o quão longe podem ir. E dessa vez foi Limeira o palco da nossa aventura e por sinal foi uma corrida bem desafiadora, Muito calor, percurso difícil, mas como sempre no final do percurso vem aquela sensação boa de satisfação dos apaixonados por corridas", disse a corredora Maria.

Já Marcio Carvalho, a "Corrida do Rock foi um momento de lazer e prazer. Uma experiência única, sensacional em minha vida", comentou. " Foi a quarta participação na prova. Além do chopp, atração chamativa e os espetáculos de shows. Combinação perfeita, adrenalina pura", pontuou Arlindo Lemos. Já Sergio Costa garantiu que "a emoção, alegria e o reforço bem realizado tomou conta da corrida".

Por fim, o treinador Alesandro Pereira afirmou que toda a equipe bateu as metas estipuladas. “Não tenho palavras para expressar a tamanha gratidão pela nossa equipe representando São Carlos outra vez na tradicional Corrida do Rock. Ainda mais conquistamos o 3º lugar na categoria equipe, com um lindo troféu. Apesar disso, não poderia deixar passar o quanto estamos comovidos pelos esforços de cada um de nossa equipe. Se continuarmos trabalhando em equipe desta forma, tenho certeza de que os próximos desafios serão cumpridos com chave de ouro. Obrigado e parabéns à todos! Ninguém constrói nada sozinho. Por essa razão, queremos agradecer vocês pela parceria e por tanta responsabilidade na hora de realizar suas atividades”, disse.

Troféus

Equipe - 3° terceiro lugar na categoria equipe

Renato Cezar Lopes - 3° colocado geral - 10 km

Larissa Ferreira – 3ª colocada na categoria 16 aos 29 - 6.6 km

Roberta Regina Ferraz - 3ª colocada categoria 50+ - 10 km

Medalhas

Adão Donizetti Zilion

Andrea Sanches

Arlindo Ferreira Lemos

Camila Faria da Silva

Claudia Regina Lempo

Cristiano Aparecido Rodrigues

Eliene Ferreira de Sousa do Nascimento

Giovani da Costa

Luciane da Silva Sacramento

Márcio Eduardo Carvalho

Marcos Rogério Isler

Marilene Cotta

Vanessa de Paula Torres

Vera Melo

Maria Aparecida Araujo

Darci Pereira

Edinaldo Serafim

Sérgio Costa

Leia Também