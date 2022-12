Equipe são-carlense comemora conquistas em 2022

Ciclismo são-carlense teve um ano de vitórias e pódios - Crédito: Divulgação

Apesar das dificuldades, um ano para ser comemorado. Assim definiu o técnico Everton Tom Douglas, que comanda a Associação São-carlense de Ciclismo (ASC) e que representou São Carlos em várias competições durante a temporada 2022.

Durante o ano, o time esteve presente nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, Ciclismo de Estrada, Mountain Bike e BMX. Foram mais de 20 provas disputadas pelos 25 integrantes que conquistaram diversos pódios.

“O que dá para resumir é que foram inúmeros pódios e foi visto uma grande evolução dos atletas nas provas, demostrando muito empenho, dedicação e performance nas competições”, garantiu Tom.

O técnico são-carlense concedeu uma entrevista ao São Carlos Agora e pontuou como foi o ano do time que representou a cidade, detalhou sobre a escolinha e revelou as prioridades para o próximo ano.

SÃO CARLOS AGORA - Quantas competições a ASC participou em 2022 e como analisa o desempenho final do time em cada competição?

Everton Tom Douglas - Foram 13 competições que os ciclistas puderam representar a cidade como equipe. As principais provas do calendário foram os Jogos Regionais, realizado em Sertãozinho e os Jogos Abertos realizado em São Sebastião. As outras competições, feitas com o transporte do município, foram seis provas na modalidade de Ciclismo Estrada, nas cidades de Catanduva, Araraquara, Barretos, São Joaquim da Barra, Boa Esperança do Sul e Batatais e cinco provas na modalidade de Mountain Bike XCM e XCO, nas cidades de São João da Boa vista, Leme, Charqueada, Santa Rita e Itirapina. Além dessas competições os atleta viajaram individualmente representando a equipe e cidade em outras cidades.

Não dá para pontuar o desempenho em cada competição, afinal foram no total mais de 20 provas realizadas pelos 25 integrantes da equipe. Mas o que dá para resumir é que foram inúmeros pódios e foi visto uma grande evolução dos atletas nas provas, demostrando muito empenho, dedicação e performance nas competições.

SCA - O resultado final do time nos campeonatos atendeu as expectativas? Por que?

Tom - As expectativas para o grupo foi mantê-los treinando, ativos e prontos para competir. Para isso os treinos foram enviados semanalmente pelo técnico, com ajustes individuais quando necessário, afim de atingir o melhor desempenho nas competições, e isso aconteceu. Em cada prova nas viagens em equipe havia aqueles que voltavam com a conquista, pódio e outros que voltavam sem um resultado satisfatório ou tiveram abandonos por algum problema de queda ou mecânico, mas seja com bons resultados ou não o que conta muito para os ciclistas é estar competindo e a experiência. Claro que gostaríamos de mais resultados e resultados maiores, mas o que foi feito foi alinhado com nossas expectativas e o que tínhamos de estrutura nas mãos.

SCA - Quantas cidades visitaram em 2022 durante as competições? Tem uma estimativa de quantos quilômetros rodados?

Tom - Foram mais 20 cidades que os atletas da equipe viajaram para as competições, cerca de 4 mil quilômetros percorridos. Dá para atravessar o país de ônibus. Mas um dado interessante é que os atletas percorreram muito mais quilômetros em treinamento, com um total de cerca de 10 mil, em uma rotina de 4 a 6 treinos na semana com média semanal de 250 km dependendo a fase de treinamento.

SCA - Na sua opinião qual foi a prova que mais marcou a equipe nesta temporada?

Tom - O destaque, acredito, foi na competição dos Jogos Regionais, em Sertãozinho, em que a cidade ganhou sete medalhas nas quatrp provas disputadas, saldo de 4 ouros, 1 pratas e 2 bronzes. Outra prova que marcou foi os Jogos Abertos, em São Sebastião, em que pudemos estar alinhados com alguns dos melhores atletas do pais. Mas individualmente cada atleta terá a dizer um momento e prova que marcou positivamente, seja uma conquista, um bom desempenho, acerto de estratégia, entre outros.

SCA - Hoje como avalia o ciclismo são-carlense. Está em evolução? Temos novos talentos?

Tom - A prática do ciclismo pela pessoas tem crescido muito. Pode ser observado muito mais praticantes de ciclismo nas ruas e também há um aumento do número de competições e isso é muito bom. No entanto, projetos como Pedal Consciente, da Associação São-carlense de Ciclismo – ASC, são escassos, nisso o número de jovens praticantes com uma visão profissional do ciclismo é muito baixo.

SCA - Na escolinha, há muitos ciclistas praticando as diferentes modalidades do ciclismo?

Tom - Sim, aproximadamente 30 em cada modalidade. Temos cinco modalidades diferentes no ciclismo, para isso incentivamos nossos alunos a praticar todos, eu o Tom, tenho uma fase que falar que o ciclista completo terá pelo menos 3 bicicletas diferentes para se considerar um ciclista completo, uma BMX uma MTB e uma speed.

SCA - Para 2023, a equipe já programou um calendário e prioridades? Quais seriam?

Tom - Para o ano que vem as provas alvo continuam sendo os Jogos Regionais e Jogos Abertos, não só para a modalidade do ciclismo, mas para todas modalidades que o município apoia. Além dessas as provas da Copa São Paulo de Ciclismo de Estrada e competições de Mountain Bike na região são competições que vamos treinar bastante para chegar bem nas disputas.

SCA - A expectativa é poder melhorar ainda mais os resultados? Para isso terão novos ciclistas no time?

Tom - A busca por mais e melhores resultados e sempre constante, por parte da equipe e atletas individualmente, mas também nossa busca é que mais ciclistas se empenhem na prática, para o desenvolvimento de uma equipe forte e preparada para as competições e unidas no treinamento.

SCA - Considerações finais:

Tom - Agradecemos todos, desde simpatizantes até os patrocinadores por este ano de 2022, como a Prefeitura Municipal Sportix Bike Chop e DNA Consult.

A bicicleta veio pra ficar, mais forte ainda, com adequação da mobilidade urbana considerando a bicicleta como meio de transporte inserido no trânsito até como um projeto de escolinhas nos bairros e ciclismo na educação física escolar para ser matéria de educação no trânsito podendo dar mais formas de oportunidades a todos!

