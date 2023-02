Equipe são-carlense brilha no circuito Run For Life

SIGA O SCA NO

Time são-carlense fez bonito na prova de Analândia - Crédito: Divulgação

São Carlos brilhou na primeira etapa do Circuito de Corrida Run For Life, realizada na manhã de domingo, em Analândia. A largada aconteceu às 8h, com largada na praça central da cidade.

A equipe, comandada pelo técnico Alesandro Pereira, conquistou excelentes resultados, com destaque para Domingos Soares, Ana Paula dos Anjos e Fabíola de Barros que conquistaram pódio.

As classificações foram:

Domingos Pereira Soares - 1º lugar em sua categoria

Ana Paula dos Anjos - 2º lugar em sua categoria

Fabíola de Barros - 4º lugar em sua categoria

Flodoaldo Oliveira Carvalho - 6º lugar em sua categoria

Larissa Missali Ferreira - 7º lugar em sua categoria

Márcio Eduardo Carvalho - 13º lugar em sua categoria

Maria Aparecida Araujo - 8º lugar em sua categoria

Renan Rocha - 16º lugar em sua categoria

Renata Firmino - 23º lugar em sua categoria

A TEMPORADA

O técnico Alesandro disse que 2023 promete ser intensa, já que São Carlos estará presente na Rock Limeira (11/3), Run for Life em Leme (27/3), Corrida Unicep (junho), Meia Maratona de Água Vermelha/Santa Eudoxia (dezembro), Corrida Internacional Espanha (dezembro) e São Silvestre (dezembro).

Dentre as metas traçadas para a temporada, Alesandro disse que a expectativa é que a atleta Ana Paula dos Anjos participe em uma futura corrida Internacional, a qual foi convidada a representar São Carlos em uma trail run. “As expectativas são boas e a atleta vem mostrando resultados satisfatórios nas provas. Contamos com a colaboração novamente dos parceiros”, disse Anselmo esperançoso.

