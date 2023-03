Equipe de São Carlos se reapresenta de olho na temporada

SIGA O SCA NO

Handebol feminino se reapresenta e foca temporada que promete ser intensa - Crédito: Marcos Escrivani

Começa oficialmente nesta segunda-feira, 6, a temporada 2023 para o handebol feminino de São Carlos e a equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues se reapresenta para as atividades. As primeiras são treinos físicos com o intuito de dar condicionamento para todo o grupo.

De acordo com Antonio Carlos, os treinos serão diários das 18h às 20h nos ginásios municipais de esportes Hugo Dornfeld (Vila São José) e Milton Olaio Filho (Vila Alpes).

De acordo com Antonio Carlos a primeira competição do ano já está definida: trata-se da Copa dos Campeões que reúne os campeões e vices da Liga Brasil e da Liga de São Manoel. Como o time são-carlense foi o segundo colocado da Liga Brasil de 2022 adquiriu o direito de participar deste torneio que será realizado em apenas um final de semana (dias 25 e 26 de março – sábado e domingo), em Botucatu. “Apesar de estarmos em início de atividades vamos em busca do título”, assegurou o treinador são-carlense.

SELETIVA

Nas duas primeiras semanas de preparação que antecedem a Copa dos Campeões, Antonio Carlos disse que será realizada em São Carlos uma seletiva aberta a atletas com o intuito de reforçar o grupo.

O jovem treinador são-carlense disse que pretende trabalhar em 2023 com pelo menos 16 jogadoras. “Além dos treinos, vamos utilizar até a Copa dos Campeões como testes para as jogadoras que participarem das atividades”, comentou.

MUITAS COMPETIÇÕES

Com a retomada do calendário normal, São Carlos deverá estar presente este ano em várias competições. Entre elas o Campeonato Paulista e Liga Nacional, além dos Jogos Regionais e Abertos do Interior. Há a previsão de participação também na Copa Derla e Liga Brasil.

