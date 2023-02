Em Osasco, São Carlos faz jogo de líderes pela Superliga B

Time são-carlense terá um desafio complicado em Osasco - Crédito: Jonas Bezerra

Com duas vitórias em duas partidas, São Carlos lidera a Superliga B ao lado do Bradesco Esportes (fica atrás no saldo de sets). As duas equipes medem forças neste sábado, 4, pela terceira rodada. O confronto acontece no Centro Esportivo, em Osasco, com início às 17h. Quem vencer, ficará na liderança isolada.

O time de Osasco vem de vitórias sobre o Sesi e Vinhedo (ambas por 3 a 0). Já o time são-carlense vem de vitórias sobre Mackenzie e Sesi (ambas por 3 a 1).

Nesta semana, o técnico Alexandro Pan treinou a equipe, corrigiu os erros dos jogos anteriores e preparou as meninas para o grande jogo.

Classificação: 1º) Bradesco Esportes, 6; 2º) São Carlos, 6; 3º) Bluvolei, 4; 4º) Taubaté, 3; 5º) Recife, 3; 6º) Vinhedo; 7º) Mackenzie, 3; 8º) Curitiba, 2; 9º) Chapecó, 1; 10º) Sesi-Bauru,0.

Rodada deste final de semana: 3/2 – às 19h – Vôlei Taubaté x Chapecó; às 19h – Mackenzie x Curitiba; às 19h – Sesi-Bauru x Bluvolei; e, às 20h – Recife x Vinhedo. 4/2 – às 17h – Bradesco Esportes x São Carlos.

