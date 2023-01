Dudu e Wellington marcam e São Carlos e Grêmio empatam no Luisão

Grêmio e São Carlos abriram o Grupo 19 com uma partida bem disputada - Crédito: Fernando Zanderin Junior, Izaque Lourival e Brendow Felipe/São Carlos FC

O São Carlos e Grêmio São-carlense empataram em 1 a 1 na abertura do grupo 19 da Copa São Paulo, na manhã desta terça-feira, 3, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Dudu, de falta e Wellington, marcaram no final do jogo. Os gols foram respectivamente aos 39 minutos e aos 42 minutos da etapa final.

Tanto no primeiro tempo, como na etapa final, a partida foi bem disputada com as duas equipes alternando chances de gol.

Porém, os comandados do técnico Wendel de Freitas foram mais incisivos no ataque e tinham no goleiro Luís Fernando uma barreira quase que intransponível.

A partida seguia bem movimentada e dava a entender que poderia terminar em branco.

Mas, aos 39 minutos da etapa final, em uma cobrança de falta perfeita, Dudu venceu Luís Fernando. A bola caprichosamente resvalou no travessão antes de ‘dormir’’ nas malhas gremistas, sem chances para o goleiro do Lobo que se esforçou na tentativa da defesa.

Após o gol, os jogadores do Grêmio foram ao ataque em busca do empate e aos 42 minutos conseguiram o gol salvador, marcado por Wellington.

Com o resultado, São Carlos e Grêmio somam um ponto cada no grupo 19 e se preparam para o próximo desafio previsto para a manhã de sexta-feira, 6.

