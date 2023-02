Deportivo Sanka será São Carlos na Taça EPTV

SIGA O SCA NO

Deportivo irá representar São Carlos em torneios na temporada 2023 - Crédito: Divulgação

Após representar os distritos de Água Vermelha na Copa Record e de Santa Eudóxia na Taça EPTV, o Deportivo Sanka, uma das mais tradicionais equipes de futsal de São Carlos foi confirmada na semana passada, como a representante da cidade na edição 2023 da Taça EPTV.

Os Leões foram criados há 2018 e neste período, ano a ano, realiza um trabalho no sentido de superar os obstáculos e sedimentar um caminho com infraestrutura necessária para a formação de grupos competitivos. Hoje, possui, inclusive, uma equipe de futsal feminino. Nestas temporadas, o Deportivo acumulou títulos regionais e municipais.

De acordo com os diretores do clube são-carlense, além da Taça EPTV, os Leões irão representar a cidade ainda na Copa Record e em vários torneios previstos no calendário de 2023.

