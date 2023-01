Deportivo Sanka faz mais uma vítima na Copa Verão

Leoas estão impossíveis na Copa Verão: dois jogos e duas vitórias - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka fez mais uma vítima pela segunda rodada da fase de classificação da Copa Verão que é realizada em Ibaté.

Na noite de quinta-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, goleou o Só Dá Elas por 15 a 0 e se classificou para as semifinais do torneio com uma rodada de antecedência. Os gols foram de Bruna (5), Larissa (4), Jhenifer (3) e Caldeira, Camila e Ritinha (um cada).

Nesta terça-feira, 24, às 21h as Leoas encerram a participação na primeira fase e enfrenta As Parças. Apesar de cumprir tabela, as são-carlenses querem a vitória para garantir a liderança do grupo.

