Deportivo Sanka faz mais um amistoso em São Carlos

Time são-carlense continua os amistosos de olho na temporada - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal do Deportivo Sanka continua a preparação para a temporada 2023 e após o empate em 2 a 2 na semana passada contra o Cristo Redentor de Ribeirão Preto, recebe nesta quarta-feira, 15, a partir das 20h, a representação de Bocaina.

A partida será realizada no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção e a equipe do técnico Rafael vem realizando treinos intensos com a ideia de ter excelentes participações nas competições previstas para os Leões em 2023. A entrada para a partida é gratuita.

