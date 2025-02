Deportivo Sanka estreia com vitória em Arthur Nogueira

Leoas conquistaram importante vitória em Artur Nogueira - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka estreou com o pé direito no Campeonato de Verão, que acontece em Arthur Nogueira. Na noite desta terça-feira, 5, no ginásio municipal de esportes Maurício Sia, as Leoas venceram o Adaga de Jaguariúna por 3 a 1.

O time são-carlense dominou a primeira etapa e saiu em vantagem. Ampliou para 3 a 0 na etapa final e somente no final da partida sofreu o gol do Adaga que é uma equipe bem treinada e disputa a Liga Amadora da região de Campinas

O próximo desafio do Deportivo será na segunda-feira, 10, quando enfrenta o Viracopos a partir das 20h10 no mesmo ginásio de esportes em Artur Nogueira.

