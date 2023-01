Deportivo Sanka estreia com goleada na Copa Verão

O Deportivo Sanka estreou com goleada na Copa Verão - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka iniciou a temporada de 2023 com a participação na Copa Verão, que é realizada no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté.

Na noite desta terça-feira, 17, as Leoas fizeram a estreia diante da Vila Real e não tomaram conhecimento das adversárias ao aplicar goleada de dois dígitos. Com gols de Caldeira, Camila e Larissa (três cada), Bruna (2) e Rita e Jhenifer (um cada), aplicaram 13 a 0.

O time são-carlense estará em ação novamente nesta quinta-feira, 19, no mesmo local e a partir das 20h15 enfrenta o Só Da Elas.

No primeiro jogo, o Deportivo dominou a partida do início ao fim e no primeiro tempo já vencia por 7 a 0. Na segunda etapa manteve o controle das ações e ampliou o placar de forma natural até chegar a contagem de dois dígitos.

A Copa Verão terá a duração de duas semanas e termina no dia 29 de janeiro. Seis equipes femininas participam e as partidas acontecem às terças-feiras e quintas-feiras. A decisão será num domingo.

As equipes estão divididas em dois grupos com três times cada. Na fase de classificação acontece turno único dentro do grupo e as duas primeiras se classificam para a semifinal. Os vencedores deste confronto disputam o título.

