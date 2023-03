Deportivo é São Carlos na Copa EPTV

Time são-carlense pronto para o desafio: São Carlos é Deportivo na copa - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka está há poucas horas da sua estreia na 25ª edição da Taça EPTV. A equipe de futsal treina desde janeiro para a competição.

Integrante do grupo 6, o time irá representar São Carlos na competição regional e a estreia acontece no ginásio poliesportivo do Sesi, quando encara o Rio Claro na casa do adversário a partir das 20h45.

No dia 3 de abril, a segunda apresentação. Em casa (no ginásio municipal de esportes José Aristeu Favoretto), a partir das 20h45, será contra Américo Brasiliense. O último jogo da fase de apresentação acontece no dia 17 de abril, a partir das 20h15, no ginásio municipal Jorge Atalla, em Brotas, quando encara Matão.

FASE PREPARATÓRIA

Desde janeiro, a equipe são-carlense fez seis amistosos e neste ciclo, perdeu uma vez. Aconteceram ainda três empates e duas vitórias.

De acordo com o técnico Rafael, os Leões estão preparados para o novo desafio. Será ainda a primeira vez que o Deportivo representa São Carlos na competição.

“O grupo está bastante motivado. Os atletas que chegaram ao elenco neste ano deu um ânimo maior e um novo gás a equipe. Temos em cenário e ambiente renovados e acreditamos que estamos bem preparados para a estreia. O grupo conta com jogadores experientes e uma juventude capaz de corresponder dentro de quadra com talento e espírito coletivo. Estamos muito confiantes em uma vitória em casa, ao lado de nossa torcida, na nossa estreia”, disse

A EQUIPE

Goleiros: Jose Neto e Vinicius

Fixos: Lucas e João

Alas : Sairon, Maloni, Kayk, Douglas, Tulio e João.

Pivôs: Sales, Gustavo e Giovani.

Comissão técnica:

Tecnico: Rafael Sampaio

Auxiliar técnico: Rogerio

Massagista: José Rubens

Preparadora físico: Erik

Preparador de goleiros: Paredão

