Yuri Alberto marcou o gol da vitória corintiana: Timão está próximo do título - Crédito: Agência Paulistão

Com gol de Yuri Alberto, o Corinthians abriu vantagem pelo título do Paulistão. No primeiro jogo da final, neste domingo, 16, no Allianz Parque, o time do Parque São Jorge venceu o Dérbi diante do Palmeiras por 1 a 0, e agora joga pelo empate na volta para levantar a taça.

O segundo jogo está marcado para o dia 27 deste mês, na Neo Química Arena, às 21h35. Para conquistar o tetra, o Palmeiras vai precisar vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de empate no agregado, o título será decidido nos pênaltis.

A final começou tensa, com as duas equipes fortes defensivamente e buscando trabalhar a bola no campo de ataque. Com mais posse de bola, o Palmeiras tinha uma leve superioridade nos confrontos no meio de campo e dava trabalho ao goleiro Hugo Souza. O goleiro espalmou o chute de Estêvão, no rebote Veiga bateu rasteiro e Matheusinho salvou em cima da linha.

Com o passar do tempo, o Corinthians conseguiu equilibrar as ações, mas sem conseguir levar perigo ao gol de Weverton. Enquanto isso, quando o time da casa subia ao ataque, pecava nas construções e abusava do jogo aéreo. Vitor Roque venceu pelo alto, porém cabeceou sem direção. Já na reta final, Estêvão conseguiu espaço e Hugo Souza fez nova defesa.

Na volta do intervalo, o Corinthians foi eficiente. Depois da defesa roubar a bola de Estêvão, Depay fez bela jogada individual e serviu Yuri Alberto, que puxou para o meio e bateu no contrapé de Weverton para abrir o placar, aos 12 minutos. O Palmeiras tentou reagir de imediato com Vitor Roque, mas o chute cruzado saiu sem direção. Depois, Micael cabeceou sob o travessão.

Em uma espécie de ataque contra defesa, Estêvão arriscou da entrada da área e Hugo Souza interveio. Na espreita do contra-ataque, o Corinthians teve a chance de ampliar, mas Yuri Alberto cruzou mal para Depay e Mayke cortou o perigo. Até o apito final, o Palmeiras pressionou, mas a defesa corinthiana levou a melhor nas disputas e segurou a vitória para abrir vantagem na final. (com FPF)

Leia Também