Conhecido como "Rei do Acesso", Rafael Andrade é o novo treinador do Grêmio São-carlense

Rafael Andrade, conhecido como o Rei do Acesso, chega para liderar o Grêmio São-carlense rumo à Série A3 do Paulista. - Crédito: reprodução

O Grêmio São-carlense oficializou a contratação de Rafael Andrade como novo treinador da equipe. Natural de Montes Claros (MG), o técnico de 44 anos é conhecido como o “Rei do Acesso” no futebol paranaense, acumulando sete conquistas desse tipo em sua carreira. No futebol paulista, já dirigiu equipes como Flamengo de Guarulhos, São Bento e Taubaté, além de ter conquistado o título do Campeonato Paulista da Série A3.

Andrade chega ao Lobão após conquistar, de forma invicta, o título da Divisão de Acesso do Paraná pelo Galo Maringá, garantindo o clube na elite estadual em 2026.

Em sua apresentação, o treinador ressaltou a expectativa para o trabalho em São Carlos e destacou o peso do projeto. "Olá, torcida gremista. Eu sou Rafael Andrade, novo treinador do Grêmio. Sou mineiro de Montes Claros. Tenho diversos acessos no futebol do Paraná e já trabalhei no futebol paulista. Estou de volta para, junto com vocês, conquistar o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista", afirmou.

O treinador também garantiu empenho para transformar o time em protagonista. "A expectativa é muito boa. A gente sabe da grandeza do projeto do Grêmio São-carlense. Esperamos colaborar com muito trabalho, dedicação e empenho para que, juntos, possamos fazer um grande trabalho e colocar o Grêmio na Série A3. O torcedor pode esperar um time aguerrido, com a cara da divisão, que vai tentar ser protagonista em campo. Nosso objetivo é criar uma fortaleza dentro de casa, conquistar grandes vitórias e trazer a confiança da torcida", completou.

Segundo Rafael Andrade, a experiência adquirida em acessos anteriores será importante para fortalecer o elenco. "Vamos trabalhar muito para montar um time competitivo, transmitir confiança aos jogadores e alcançar o grande objetivo, que é também o sonho da cidade: o acesso à Série A3 do futebol paulista",concluiu.

