Começa a série ouro da Champions Cup em São Carlos

Vila Prado levantou a taça do Torneio Início: 1 a 0 no Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Começou domingo, 2, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, a série ouro da ADN Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos e que irá reunir na temporada 2023, 16 times amadores de São Carlos. Na oportunidade foi realizado o torneio início com a Vila Prado levantando a taça. O Cidade Aracy ficou com o vice. A decisão apresentou o placar de 1 a 0 para os vencedores. No total foram realizadas 15 partidas e cada uma com 25 minutos.

Na solenidade oficial de abertura, os representantes de cada time receberam um jogo de uniforme com 25 conjuntos, uma bolsa de massagem, uma bolsa de uniforme, duas bolas e 25 bolsas de chuteiras para os atletas.

Durante a competição, um dos diretores da LDSC disse que a entidade se sente realizada com a realização do torneio, que promete empolgar o amadorismo da cidade.

"Realizar o esporte em favor das equipes é o principal caminho a seguir, para o crescimento do esporte amador na nossa cidade", disse Maicon Correa.

Segundo o presidente da LDSC, "todo mérito e grandeza do evento somente é possível graças aos parceiros que acreditam no projeto. Agradeço as empresas que colaboram, o São Carlos Agora, A Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura", enfatizou Aparecido Neuto. A competição tem início para o dia 16 de abril com oito jogos.

