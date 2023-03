Ciclistas de São Carlos ficam entre os melhores no Giro do Interior

Time são-carlense mostrou muita determinação na desgastante competição no final de semana - Crédito: Divulgação

Barra Bonita, no interior do Estado de São Paulo, foi palco no fim de semana da 10ª edição do Giro do Interior. A competição, uma realização da Prefeitura de Barra Bonita contou com a participação de mais de 230 atletas, divididos em seis categorias. Após dois dias de provas – CRI, Estrada e Circuito –, Alan Maniezzo, da Taubaté Cycling Team, e Thayná Araújo, da Santos Cycling Team, foram consagrados como os campeões da categoria Elite da edição de 2023.

A competição foi composta por três etapas dias sendo duas provas no sábado (uma de manhã contra relógio individual e a tarde coletiva). No domingo pela manhã a última com distância de 80 km.

A Associação São-carlense de Ciclismo (ASC), composta por nove atletas disputou a prova de igual para igual com as melhores equipes do interior do estado, mesmo com um problema logo no início, quando um acidente no descarregar dos equipamentos atingiu o ciclista Mycon Sarracini que torceu o tornozelo e acabou indo para o sacrifício na primeira etapa. A lesão se agravou e precisou ser encaminhado de volta para São Carlos para exames onde foi constatado rompimento do ligamento do tornozelo.

“Os atletas que marcaram presença no Giro do Interior representaram muito bem nossa cidade. Foi uma prova muito dura de alto nível com um agravante do calor. Mesmo assim conseguimos terminar as três etapas”, comemorou o técnico Everton Tom Douglas.

A CLASSIFICAÇÃO SÃO-CARLENSE

8° na elite com Gustavo Faria

10° na elite com Leandro Andreotti

8° na open masculina com Thales Generoso

13° na open masculina com Victor Damianovic

22° na open masculina com João Vitor de Souza

27° na open masculina com Italo Martonio

28° na open masculina com João Rafael Pereira

