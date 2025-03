Caixa D’Água, Zavaglia, Tijuco e Galo das Arábias seguem no Raspadão

Tijuco Preto mostrou resiliência e nas penalidades, eliminou o Zé Bebeu - Crédito: Divulgação

Como era esperado, muita emoção e adrenalina marcaram a primeira rodada das oitavas de final do 15º Campeonato Raspadão, ocorrido na manhã de domingo, 9, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy. Quatro jogos foram realizados sob forte disputa e competitividade.

Desta maneira, foram definidas as primeiras quatro equipes qualificadas para as quartas de final. Vencedores, Caixa D’Água, Jardim Zavaglia, Tijuco Preto e Galo das Arábias se classificaram e eliminaram, respectivamente Aracy 2, Unidos do Nordeste, Zé Bebeu e Planalto Verde Brotas.

A rodada

Após um 0 a 0 no tempo normal, o Tijuco Preto conseguiu levar a decisão para as penalidades máximas diante do Zé Bebeu e o goleiro do Tijuco brilhou. O Zé Bebeu era considerado o favorito, mas no decorrer do jogo o meia Douglinhas desperdiçou um pênalti cobrando para fora. A partida foi para os pênaltis e o Tijuco venceu por 3 a 2.

Após uma primeira fase onde não conseguiu convencer, o Galo das Arábias desbancou a forte equipe do Planalto Verde Brotas e venceu pela contagem mínima.

Na partida com o placar mais elástico da rodada, o Jardim Zavaglia não tomou conhecimento do Unidos do Nordeste e mostrou que pode surpreender na reta final do Raspadão e com autoridade, aplicou 7 a 1 no adversário.

Por fim, o Caixa D’Água manteve o favoritismo e com tranquilidade, aplicou 3 a 0 no Aracy 2.

