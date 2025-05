AXSCar realiza Torneio da Amizade

Compartilhar no facebook

A competição premiou em dinheiro os primeiros colocados de cada categoria - Crédito: divulgação

A Associação dos Enxadristas de São Carlos (AXSCar) realizou na tarde do último sábado (17) o tradicional Torneio da Amizade, reunindo cerca de 30 jogadores de diversas faixas etárias, entre homens, mulheres e jovens. O evento, marcado pelo espírito esportivo e pela confraternização, aconteceu no Shotcafé, na Rua Carlos Botelho.

Além da competição, que premiou com valores em dinheiro os primeiros colocados de cada categoria, o torneio teve um importante caráter social, pois cada participante contribuiu com a doação de um litro de leite, que será destinado a uma instituição de caridade da cidade.

Com iniciativas como essa, a AXSCar segue promovendo o xadrez como um esporte democrático, inclusivo e acessível a todas as pessoas interessadas. A associação reforça o convite à comunidade para participar dos encontros semanais, realizados todos os sábados, das 14h às 18h, no Shotcafé.

