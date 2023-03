AVS/Smec estreia na temporada de olho no “bi” da Copa AABB

Equipe adulta da AVS/Smec estreia neste domingo na Copa AABB - Crédito: Zé_Photografic

Vai ser dada a largada das competições oficiais para a equipe de vôlei feminino AVS/Smec que neste domingo, 12, inicia a caminhada em mais uma edição da Copa AABB, que é realizada em Ribeirão Preto.

A equipe comandada pela técnica Sandra Mara Leão terá como primeiro desafio Altinópolis, em partida que começa às 9h no ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil.

O time são-carlense entra com responsabilidade redobrada, uma vez que irá defender a conquista obtida em 2022 e busca o bicampeonato da competição regional.

Além de buscar uma boa colocação na Copa AABB, a AVS/Smec terá este ano ainda a participação no Campeonato da APV, que começa em abril e do Torneio Master Águas de São Pedro, que acontece no segundo semestre, além da 8ª Copa AVS/Smec que terá o congresso técnico previsto para o dia 15 de março e tem a perspectiva de participação de 12 times, com a presença confirmada do Golden Team de Américo Brasiliense e Ibaté. Porto Ferreira também foi convidado.

MAIS NOVIDADE

De acordo com o coordenador da equipe são-carlense, Luís Antonio Cordeiro dos Santos, o Zé Sérgio, a AVS/Smec terá em 2023 um time sub17 e no segundo semestre deverá fazer a estreia oficial em torneios regionais.

A associação de vôlei é tradicional em São Carlos na formação de atletas e retomou as origens recentemente com o retorno das escolinhas gratuitas, cujos treinos ocorrem aos sábados no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

A RODADA

Domingo, 12 - 9h

Quadra 1

AVS São Carlos x Altinópolis

Active x Américo Brasiliense

Quadra 2

Viradouro x Pontal

Pitangueiras x Pontal

