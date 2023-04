AVS/Smec atropela o Palestra Itália na Copa AABB

Equipe são-carlense fez uma boa apresentação e conquistou vitória tranquila - Crédito: Zé_Photografic

Atual campeão e ainda, dois jogos e duas vitórias por 3 sets a 0. Com este retrospecto, a equipe de vôlei feminino AVS/Smec esteve em ação na manhã de domingo, 2, pela segunda rodada da Copa AABB e no ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil, atropelou o Novo Vôlei/Palestra Itália por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/20 e 25/11.

Com uma atuação segura e convincente, as comandadas da técnica Sandra Mara Leão não deram chances às adversárias e com o resultado a equipe assumiu a liderança do grupo e carimbou a presença na semifinal do torneio regional.

Apesar da tranquila vitória, Sandra disse que o grupo tem muito a crescer na temporada. “Estamos superando nossos limites, pois fizemos poucos treinos. A perspectiva é que vamos ganhar mais ritmo e melhorar ainda mais o rendimento. A Copa AABB está sendo muito bom, pois tenho a oportunidade de colocar todas as atletas em ação”, afirmou.

AVS/Smec: Thassi, Samia, Patrícia, Paloma, Cláudia, Bárbara, Dani, Luciana, Mônica e Cris. Técnica: Sandra Mara.

Novo Vôlei/Palestra Itália: Natália, Samira, Dani, Mariana, Melina, Marília, Jayne, Talita, Isadora, Marilene, Rudilea e Alessandra. Técnica: Gabi Soares.

Árbitros: Afonso Carlos L. Dos Santos e Daniela de Souza. Apontador: José Rogério da Silva.

