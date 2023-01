AVS retorna às origens e deve voltar à APV e FPV com equipe sub17

No último sábado, no ginásio de esportes Santa Felícia, retornou as atividades da escolinha de vôlei - Crédito: Zé_Photografic

Após dez anos, a Associação de Vôlei São-carlense (AVS) dará mais um passo para retornar às suas origens, motivo pela qual foi criada: revelar talentos na modalidade através de aulas gratuitas em escolinha e montar equipes femininas de base de alto rendimento. Em 2023, deverá ser formada um time sub17 para disputar a APV e provavelmente o campeonato da Federação Paulista de Vôlei (FPV) e que será comandada pela técnica Sandra Mara Leão.

As informações foram passadas neste domingo, 15, pelo coordenador da associação, o professor Zé Sérgio, formado em Educação Física. Ao lado da também professora Thassiane Peira e das monitoras Débora Souza, Jezinha Souza, Patrícia Barbosa, Luciana Rosa e Daniele Hilário, ensinam alunas de 9 a 18 anos (em duas turmas), os fundamentos do vôlei. As atividades acontecem todos os sábados, a partir das 9h, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. De acordo com Zé Sérgio, as inscrições estão abertas e a escolinha tem vagas para 200 atletas. As aulas são gratuitas e começam todos os sábados, a partir das 8h.

Nesta temporada a AVS irá montar uma equipe máster, como faz anualmente para a disputa de torneios municipais e regionais. Porém, a novidade fica por conta da montagem de uma equipe sub17 (infanto-juvenil). A ideia, de acordo com o dirigente é tentar montar um time de alto rendimento para retornar, após aproximadamente dez anos, aos campeonatos promovidos pela Associação Pro Voleibol (APV). Se houver condições, a equipe está ainda na competição oficial promovida pela FPV.

Para tanto, no próximo sábado, 21, será realizada uma seletiva, quando Zé Sérgio, Thassi Peira e a técnica Sandra Mara, além das monitoras, irão selecionar atletas que poderão integra o time são-carlense.

“Estamos dando esse passo com a ideia de retornar às origens, pois a AVS foi criada para trabalhar com a base do vôlei feminino são-carlense”, comentou.

Quem quiser participar da seletiva, basta ir ao ginásio de esportes com roupa apropriada para atividades esportivas, a partir das 16h e se inscrever. Interessadas de São Carlos e de toda a região podem participar.

ESCOLINHA

Zé Sérgio disse em entrevista ao São Carlos Agora que um trabalho de “formiguinha” é realizado pelo grupo de voluntários e a cada mês um obstáculo é superado. “Tanto é que já proporcionamos aulas gratuitas para 200 alunas e agora deveremos ter novamente equipes de alto rendimento”, comemorou.

Com uma certa dose de emoção, o professor e coordenador da AVS disse ainda que é um motivo de orgulho trabalhar com as alunas de 9 a 18 anos. “Poder tirar da ociosidade, proporcionar atividades recreativas, além de ensinar os fundamentos do vôlei e oferecer qualidade de vida é uma satisfação imensa. E não nos esqueçamos que daqui saíram por exemplo as atletas Killara e Bruna Gianlorenço, são-carlenses que chegaram a Superliga. Conseguir se tornar atleta é consequência, mas queremos inicialmente oferecer a oportunidade”, comentou. “Tem ainda a Paola Cury, que começou com a gente e fez a base em clubes de ponta no país e hoje estuda e joga nos EUA”, concluiu.

SANDRA MARA

Atual técnica da equipe máster, Sandra Mara também irá comandar o time sub17. Ela é uma experiente profissional e dirigiu por vários anos, por exemplo, Araraquara na Superliga A, quando realizou brilhantes campanhas e mostrou toda sua competência na direção e, principalmente, formação de atletas.

Mais recentemente, Sandra participou da primeira equipe da Agee e com o belo trabalho realizado com as atletas, disputou a Superliga C e qualificou o time para a Superliga B.

