Atual campeã, AVS/Smec busca segunda vitória na Copa AABB

Equipe são-carlense busca a segunda vitória na Copa AABB - Crédito: Zé_photografic

Atual campeã da Copa AABB, a equipe de vôlei feminino AVS/Smec tem o segundo compromisso pelo torneio ribeirão-pretano a partir das 9h deste domingo, 2 quando, a partir das 9h no ginásio de esportes da AABB, encara o Novo Vôlei/Palestra Itália, de Ribeirão Preto.

A equipe são-carlense, sob o comando da técnica Sandra Mara Leão começou bem a participação no campeonato. Na estreia, aniquilou Altinópolis, ao fazer 3 sets a 0.

Passadas duas semanas de atividades intensas, Sandra Mara disse os trabalhos foram focados na parte física, para que as jogadoras adquiram mais consistência. “Ao logo do campeonato a meta é fazer com que o grupo ganhe ritmo. Mas a gente percebe uma melhora significativa”, comentou.

Para encarar o Novo Vôlei/Palestra Itália, a treinadora informou que a perspectiva é que tenha todas as atletas à disposição e a meta é mais um resultado positivo.

“O time está preparado. Vamos com o grupo completo e procurar fazer um bom jogo. Ter efetividade no ataque será uma das metas”, finalizou.

