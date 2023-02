Atletas ACD da ASA/ADN/IESC disputam o triathlon Sesc São Carlos

SIGA O SCA NO

Equipe ACD de São Carlos fez bonito do Triathlon Sesc - Crédito: Divulgação

Duas equipes de atletas ACD (com deficiência) da ASA/ADN/IESC São Carlos participaram no último final de semana, do triathlon promovido pelo Sesc São Carlos.

Com guias, o time são-carlense competiu em forma de revezamento, já que um atleta fez a natação, outro a bike e os da ASA/ADN/IESC São Carlos completaram com a presença na corrida.

“Nossos atletas estão treinando muito bem e apesar de ser uma participação, fizeram com muito prazer e empenho. É muito importante a presença desses atletas nos eventos esportivos de nossa cidade e com certeza vamos participar de todos quando formos chamados”, disse o técnico Altair Maradona.

De acordo com o regulamento da competição, a natação foi de 200 metros, o ciclismo com 10,2 quilômetros e a corrida com 3,4 quilômetros.

A equipe ACD 1 teve a presença de Isabela (natação), Daiana (ciclismo) e Daniel Mendes/Joãozinho Corredor (guia) na corrida. O time ACD 2 contou com Gisele (natação), Milena C9ciclismo) e Maxuel Ferreira/Rodrigo Paschoalin (guia) na corrida.

