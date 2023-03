Atleta são-carlense se destaca na Corrida do Rock em Limeira

Ana Paula comemorou a conquista em Limeira: fruto de muita dedicação - Crédito: Divulgação

O sábado, 11, foi de pura agitação, literalmente, na cidade de Limeira, com a realização da tradicional Corrida do Rock, que contou com a presença de amantes da corrida e da música e que foi realizada no Shopping Espaço Nações. A largada foi dada às 16h30.

Com um percurso desafiador e diversos participantes do interior paulista, a corrida foi considerada um sucesso total e contou com a presença de artistas como Supla e outras bandas de cover de rock da região.

A atleta são-carlense Ana Paula dos Anjos, 24 anos, obteve a segunda colocação na categoria feminina na categoria 16/29 anos, e classificou-se na 14ª posição no ranking geral feminino.

“Os méritos são os frutos do treino, e de muito esforço”, disse a atleta, que se sentiu feliz com o resultado, uma vez que a prova contou com a participação de atletas de alto rendimento da região. “Continuarei dando meu melhor na busca de superar meus limites, sempre com a ajuda do meu treinador Elias Bastos, que tem me acompanhado nessa trajetória e me motivado para melhorar a cada dia.”

Em suas redes sociais, Ana Paula mantém registros de suas conquistas e faz questão de incentivar aqueles que acabaram de começar sua jornada por esse maravilhoso esporte.

