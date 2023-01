Atleta ibateense chega no pelotão de elite da 97ª edição da Corrida de São Silvestre

Ibaté foi representada na Corrida Internacional de São Silvestre, realizada na cidade de São Paulo. Ao todo, 03 atletas do município representando a Secretaria de Esportes da cidade, participaram da prova, que reuniu mais de 32 mil corredores entre profissionais e amadores.

A Corrida Internacional de São Silvestre de 2022 é a 97ª da história. A mais tradicional prova de rua da América Latina foi disputada na manhã de 31 de dezembro de 2022, sábado, na região central de São Paulo. O percurso de 15 km começa e termina na avenida mais famosa da cidade, a Paulista.

De acordo com Raul Seixas II, secretário-adjunto de Esportes, essa disputa marcou o final da temporada de 2022. “Ao longo do ano, os atletas participaram de inúmeras provas e a São Silvestre marcou o fechamento do ano. Trata-se de uma competição icônica, uma referência no calendário esportivo”, destacou.

Nesta edição da São Silvestre, o atleta Gustavo Juliano de Souza Mattos, 24 anos, conseguiu chegar entre o pelotão de elite da prova, alcançando um excelente resultando, marcando um tempo de 00:54:54”, chegando na 39ª colocação no geral e também na 4ª posição nas idades entre 20 a 24 anos. Já Valdecir Gustavo, de 37 anos, conquistou a 67ª colocação no geral, com o tempo de 00:56:26”, alcançando a 14ª posição por categoria de faixa etária, de 35 a 39 anos. O atleta André Paulo de Oliveira de Jesus, 20 anos, também obteve um bom resultado com a 98ª colocação no geral, com o tempo de 00:57:35”, ficando com a 9ª posição por categoria de faixa etária, de 20 a 24 anos.

Resultado

Entre os homens, Andrew Rotich Kwemoi, de Uganda, venceu a corrida São Silvestre com o tempo de 00:44:43”.

O melhor brasileiro na prova foi Fabio Jesus Correia, que ficou em 4ª lugar no geral com o tempo 00:46:13”.

O Brasil também chegou ao pódio na prova feminina. Jenifer Nascimento cruzou a linha de chegada na quarta posição, fazendo o tempo de 00:54:02”.

A corrida foi vencida pela queniana Catherine Reline, que também liderou de ponta a ponta, fechando a prova em 00:49:39”.

