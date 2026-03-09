(16) 99963-6036
Atleta de SÃ£o Carlos conquista ouro no Circuito Escolar de Boxe em Embu das Artes

09 Mar 2026
O atleta de base do boxe de São Carlos, Kayo Carvalho Mendonça, da equipe Michel Perez Boxing Team, conquistou a medalha de ouro no último sábado (07), durante o Campeonato Circuito Escolar de Boxe, realizado na cidade de Embu das Artes (SP). A competição foi organizada pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (FEDEESP) em parceria com a Federação de Boxe do Estado de São Paulo (FEBOXESP).

Apesar da pouca idade, Kayo já acumula experiência em competições. Treinando sob o comando do técnico Michel Perez, o atleta já foi três vezes vice-campeão paulista na categoria até 63 kg, mostrando evolução constante dentro do esporte.

Em 2026, aos 17 anos, o jovem fez sua estreia na classe juvenil e também passou a competir em uma nova categoria, subindo para 70 kg. Mesmo com a mudança de categoria e nível, Kayo mostrou grande desempenho e, logo em sua primeira competição nessa nova fase, garantiu a medalha de ouro, representando sua equipe e também a Etec, onde estuda.

A conquista reforça o potencial do atleta são-carlense, que desponta como uma das promessas do boxe local. A temporada de 2026 ainda reserva diversos campeonatos, e a expectativa da equipe é continuar o trabalho intenso de preparação em busca de novos títulos e conquistas ao longo do ano.

