Asf São Carlos faz as pazes com a vitória e goleia São Bernardo

ASF São Carlos conseguiu uma vitória tranquila no Paulista feminino - Crédito: Divulgação

Enfim, um jogo tranquilo e as pazes com a vitória. Com direito a goleada. Na tarde deste sábado, 16, a equipe de futsal feminino Asf São Carlos esteve em ação pelo Campeonato Paulista no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e goleou o lanterna São Bernardo, por 5 a 0.

Com o resultado, a segunda vitória seguida no torneio, a equipe são-carlense chegou a 17 pontos e assumiu a terceira colocação da competição, atrás das duas equipes favoritas ao título: o instituto Lince e São José.

Contra o São Bernardo, a ASF foi soberana em um jogo tranquilo e sem sustos. Fabiano Lourenço conseguiu utilizar ainda jogadoras sub20.

“Pudemos ‘rodar’ as atletas e dar oportunidades para que todas jogassem. O resultado foi importante porque conseguimos galgar colocações e estar entre os primeiros. Assim conseguiremos alguma vantagem no mata-mata”, disse.

Copa Record

A ASF São Carlos estará na abertura da Copa Record e irá representar a cidade na competição regional. Na noite desta terça-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Prefeito José Vessi, encara as donas da casa, Cravinhos.

Leia Também